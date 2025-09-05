Home > खेल > Asia Cup: एशिया कप में टीम इंडिया का अनोखा अंदाज, सिर्फ तिरंगा और देश के लिए खेलेंगे खिलाड़ी

Asia Cup 2025 Team India Jersey:भारतीय क्रिकेट टीम यूएई में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में बिना किसी मुख्य स्पॉन्सर के मैदान में उतरेगी। आइए जानतें हैं इसके बारे में विस्तार से

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 5, 2025 21:42:00 IST

Asia Cup 2025 : भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में एक बेहद खास और ऐतिहासिक तरीके से मैदान पर उतरने जा रही है। इस बार टीम की जर्सी पर किसी भी स्पॉन्सर का नाम नहीं होगा सिर्फ “INDIA” ही लिखा नजर आएगा। यह घटना क्रिकेट इतिहास में अपनी तरह का अनोखा पल मानी जा रही है, क्योंकि क्रिकेट टीम की जर्सी पर बड़े-बड़े ब्रांड्स के नाम देखने को मिलते हैं। यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारतीय टीम इस नई पहचान के साथ खेलेगी।

क्या है पूरा मामला ?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इसके पूर्व स्पॉन्सर ड्रीम-11 के बीच का अनुबंध अब समाप्त हो चुका है। बोर्ड नए स्पॉन्सर की खोज में जुटा हुआ है, लेकिन एशिया कप शुरू होने से पहले कोई नई डील अंतिम रूप नहीं ले पाई। BCCI ने स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर जारी किए हैं और बोली जमा करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर रखी गई है। इस वजह से भारतीय टीम 9 सितंबर से यूएई में होने वाले एशिया कप में बिना किसी स्पॉन्सर के, केवल ‘INDIA’ लिखा जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी।

कितना है BCCI का स्पॉन्सरशिप रेट

BCCI ने स्पॉन्सरशिप रेट्स में बढ़ोतरी की है। अब भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को प्रायोजित करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। बोर्ड ने द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए प्रति मैच रेट 3.5 करोड़ रुपये और बहुपक्षीय टूर्नामेंट के लिए प्रति मैच 1.5 करोड़ रुपये तय कर दिए हैं। इससे पहले ये रेट द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.17 करोड़ रुपये और बहुपक्षीय मैचों के लिए 1.12 करोड़ रुपये थे। इस बढ़ोतरी का मतलब है कि जर्सी प्रायोजकों के लिए अब निवेश करना और भी अधिक महंगा और हो गया है।

अनोखा और यादगार होगा पल

टी-20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। भारत को अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलना है, जबकि 14 सितंबर को भारतीय टीम का सामना अपने चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। ऐसे में यह लगभग तय है कि इन मुकाबलों के दौरान भारत की जर्सी पर किसी ब्रांड का नाम या लोगो नहीं होगा। एशिया कप में अपनी जर्सी पर किसी प्राइवेट कंपनी की जगह केवल ‘INDIA’ या BCCI का नाम होना खिलाड़ियों के लिए भी एक खास अनुभव होगा। जब खिलाड़ी मैदान पर बिना किसी ब्रांड के सिर्फ ‘INDIA’ लिखी जर्सी पहनकर उतरेंगे, तो यह पल हर खिलाड़ी के करियर में एक अनोखा और यादगार पल होगा।

