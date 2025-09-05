Home > खेल > Ross Taylor संन्यास के बाद अब इस टीम से कर रहे वापसी, खेलेंगे टी20 विश्व कप?

Ross Taylor comeback: न्यूजीलैंड के दिग्गज रॉस टेलर ने 2022 में संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की। अब वह समोआ की टीम से खेलेंगे। पूरी जानकारी पढ़ें

Published By: Shivani Singh
Published: September 5, 2025 19:23:00 IST

Samoa cricket team: क्रिकेट के महान खिलाड़ी रॉस टेलर ने अपने सन्यास से वापसी कर ली है। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज़ रॉस टेलर खुद इसकी पुष्टि की है उन्होंने साल 2022 में कीवी टीम के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। अब वह टी20 विश्व कप एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर टूर्नामेंट में समोआ के लिए अपना जलवा बिखेरेंगे।

टी20 विश्व कप 2026 पर टिकी हैं समोआ की नज़रें 

टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका मेजबानी में होने वाला है। वहीँ समोआ की टीम लगातार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में, वहाँ के बोर्ड ने टीम को मज़बूत करने के लिए रॉस टेलर को अपनी टीम में शामिल किया है। 

आपको बता दें कि रॉस टेलर अब 41 साल के हो चुके हैं। इस कीवी दिग्गज का जन्म 8 मार्च 1984 को न्यूज़ीलैंड के लोअर हट शहर में हुआ था। वह दाएँ हाथ से बल्लेबाजी और दाएँ हाथ से ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं। अपने क्रिकेट करियर के दौरान, उन्होंने अक्सर कीवी टीम के लिए मध्य क्रम में बल्लेबाजी की।

Asia Cup से पहले GT के इस खिलाड़ी किया कमाल, टी20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

रॉस टेलर ने क्या कहा?

संन्यास वापस लेने के बाद, रॉस टेलर ने समोआ क्रिकेट टीम की जर्सी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस दौरान उन्होंने लिखा, “यह आधिकारिक है – मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि मैं नीली जर्सी पहनकर समोआ का क्रिकेट में प्रतिनिधित्व करूँगा। यह न केवल उस खेल में वापसी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, बल्कि अपनी विरासत, संस्कृति, गाँवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं खेल को कुछ वापस देने, टीम में शामिल होने और मैदान के अंदर और बाहर अपने अनुभव साझा करने के अवसर के लिए उत्साहित हूँ।”

वर्ष 2022 में खेला था आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच

रॉस टेलर ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच वर्ष 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ खेला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट मैच खेले हैं। इसकी 196 पारियों में उन्होंने 44.66 की औसत से 19 शतक और 35 अर्धशतक के साथ  7683 रन बनाए हैं। उन्होंने 236 वनडे मैचों में 47.55 की औसत से 19 शतक और 35 अर्धशतक के साथ 8607 रन बनाए हैं। 

पहले धोनी अब Virat Kohli पर भड़के योगराज सिंह, युवराज-कोहली की दोस्ती पर दिया विस्फोटक बयान!

