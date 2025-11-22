Home > खेल > ASHES 2025: ट्रेविस हेड की आंधी में उड़ा इंग्लैंड, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंचुरी के साथ तोड़ा 123 साल पुराना कीर्तिमान

Travis Head Century: ट्रेविस हेड ने पर्थ के मैदान पर तूफानी शतक ठोकते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई. अपनी धमाकेदार बल्लेबाज़ी की बदौलत हेड ने 123 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: November 22, 2025 4:13:18 PM IST

Travis Head Century In Ashes 2025: एशेज 2025 का पहला मैच पर्थ के मैदान पर खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज़ ट्रेविस हेड ने टेस्ट में टी-20 वाला मज़ा दिलाया और इंग्लैंड के गेंदबाज़ों की धज्जियां उड़ाते हुए कंगारुओं को जीत दिला दी. ट्रेविस हेड ने पर्थ के मैदान पर तूफानी शतक ठोकते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई. ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस सीरीज़ के पहले मुकाबले में जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य मिला था. ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने आए और उन्होंने मैदान पर आते ही चौके-छक्के लगाए और इंग्लिश गेंदबा़जों के होश उड़ाए. हेड ने अपनी तूफानी पारी के साथ ही 123 साल पुराना रिकॉर्ड धराशाई कर दिया.

हेड की बल्ले से आई चौके-छक्कों की सुनामी

एशेज 2025 के पहले मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी की और पहली पारी में इंग्लिश टीम मिचेल स्टार्क के तूफानी के सामने 172 रनों पर सिमट गई. स्टार्क ने पहली पारी में 7 बल्लबाज़ों का शिकार किया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहली पारी 132 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट चटकाए, तो ब्रैंडन कार्स ने 3 विकेट लिए. ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के गेंदबाज़ों ने मैच में उनकी वापसी करवा दी है. लेकिन फिर दूसरी पारी में भी इंग्लिश बल्लेबाज़ों ने निराश किया और इंग्लैंड की पारी 164 रनों पर समाप्त हो गई. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट लिए तो स्टार्क ने 3 विकेट चटकाए. अब ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में जीत के लिए 205 रनों का टार्गेट मिला था. मैच की चौथी पारी में ट्रेविस हेड ओपनिंग के लिए आए और आते ही उन्होंने अपने तूफानी ईरादे दिखाए. हेड ने आते ही गेंदबाज़ों की जमकर धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी. इंग्लैंड का जो भी गेंदबाज़ आता ट्रेविस हेड के हाथों पिट कर जाता. हेड ने अपने तूफानी तेवर दिखाते हुए, टेस्ट में टी-20 का मज़ा दिलाते हुए सिर्फ 36 गेंदों पर पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर इसके बाद उन्होंने मात्र 69 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया. हेड की इस तूफानी पारी की बदौलत बड़ी ही आसानी से 205 रनों के लक्ष्य को हासिल करते हुए पर्थ में जीत हासिल कर ली और इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. खास बात ये है कि ये टेस्ट मैच सिर्फ दो ही दिन में खत्म हो गया, लेकिन ट्रेविस हेड ने अपनी इस तूफानी पारी से 123 साल पुराने रिकार्ड को तोड़ दिया. हेड ने 83 गेंदों पर 123 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 4 दमदार छक्के भी लगाए. हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, तब अपनी टीम को जल्दी जीत दिलाने की कोशिश में हेड अपना विकेट गंवा बैठे.

हेड ने तोड़ा 123 साल पुराना रिकॉर्ड  

पर्थ में हमें ट्रेविस हेड का तूफान देखने को मिला, उनके टेस्ट क्रिकेट में टी-20 वाली पारी खेली और दर्शकों का फुल टू एंटरटेन किया. ट्रेविस हेड ने सिर्फ 69 गेदों पर शतक ठोक दिया और ये टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सबसे तेज़ शतक रहा. तो इस तरह से ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही साथ ही उन्होंने 123 साल पुराने रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया. हेड द्वारा सिर्फ मात्र 69 गेंदों पर लगाया गया ये टेस्ट शतक एशेज सीरीज के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक रहा. हेड ने गिल्बर्ट जेसोप का रिकॉर्ड तोड़ा है. गिल्बर्ट जेसोप ने 1902 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 76 गेंदों पर शतक लगाया था. लेकिन हेड अब उनसे आगे निकल गए हैं. वहीं, एशेज में सबसे तेज शतक एडम गिलक्रिस्ट ने लगाया है. उन्होंने 2006-07 एशेज में सिर्फ 57 गेंदों पर शतक ठोका था.

