CSK Target Players: IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में इन 5-5 धुरंधरों पर रहेगी चेन्नई की नज़र, जिता देंगे छठा खिताब!

CSK Target Players For IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम जिसने 5-5 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की. पीली जर्सी वाली वो टीम जिसका आईपीएल में दबदबा देखने को मिलता है. इस टीम के नाम सबसे ज़्यादा बार फाइनल खेलने का रिकॉर्ड है. लेकिन पिछले सीजन में इस टीम का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा. आईपीएल इतिहास में पहली बार ये टीम अंकतालिका में आखिरी नंबर पर रही. ऐसे में अब पीली जर्सी वाली इस टीम ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अपने खेमे में बड़े बदलाव किए है. CSK ने ट्रेड के जरिए संजू सैमसन को अपनी टीम के साथ जोड़ा है, तो वहीं रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ियों के राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया है. वहीं रचिन रवींद्र और मथिशा पाथिराना को भी रिलीज़ कर दिया है. लेकिन अब सवाल ये है कि आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन में कौन-कौन से होंगे वो खिलाड़ी जो चेन्नई के निशाने पर होंगे या यू कहें कि जिन्हे ये टीम अपने बेड़े में शामिल करना चाहेगी?

चलिए पहले उन खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं, जिनको CSK ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज़ कर दिया है.

CSK के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट

राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, एंड्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, दीपक हूडा, विजय शंकर, शेख राशीद, कमलेश नागरकोटी, मथिशा पाथिराना.

CSK के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट

ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, संजू सैमसन.

आपने CSK के रिलीज़ और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट तो देख ली. अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जो IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स के निशाने पर रहेंगे?

CSK को कौन-कौन से खिलाड़ियों की जरुरत?

चेन्नई की टीम ने आईपीएल 2026 से पहले अपने कई अहम खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है. इनमें रवींद्र जडेजा, रचिन रवींद्र और विजय शंकर जैसे खिलाड़ी हैं. जो इस टीम के लिए ऑलराउंड प्रदर्शन करते रहे हैं. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स का फोकस ऑलराउंडर्स पर रहने वाला है. इसके अलावा CSK ने राहुल त्रिपाठी, कमलेश नागरकोटी और मथीषा पाथिराना जैसे खिलाड़ियों को भी रिलीज़ किया है. तो CSK को एक ऐसा तेज़ गेंदबाज़ भी चाहिए होगा जो नई गेंद और डेथ ओवर्स में अपना दमखम दिखा सके.

आंद्रे रसेल- Andre Russell

KKR की टीम ने आंद्रे रसेल से अपना 11 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया है और उन्हें रिलीज़ कर दिया है. ऐसे में CSK की टीम इसी चीज़ का फायदा उठाना चाहेगी. अब CSK की नज़र आंद्रे रसेल पर रहने वाली है, क्योंकि चेन्नई की टीम को अपने खेमे के लिए ऑलराउंडर्स की सख्त जरुरत है. ऐसे में आंद्रे रसेल पीली जर्सी वाली इस टीम की कई समस्याओं का निवारण कर सकते हैं. आंद्रे रसेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने का माद्दा रखता है. ये खिलाड़ी चेन्नई के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर में तेज़ी से रन बना सकता है, इसके अलावा बीच के ओवर्स में एक मीडियम पेसर का किरदार भी निभा सकता है. ऐसे में CSK की टीम IPL के मिनी ऑक्शन में आंद्रे रसेल के पीछे जरुर भागेगी. लेकिन आंद्रे रसेल को अपने बेड़े में शामिल करना CSK के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बाकी टीमें भी इस कैरिबियाई ऑलराउंडर को अपने टीम में शामिल करने की रणनीति के साथ ऑक्शन में आएंगी.

ग्लेन मैक्सवेल- Glenn Maxwell

पिछले सीजन में पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा रहे ग्लेन मैक्सवेल को प्रीति ज़िंटा की टीम ने रिलीज़ कर दिया है. ऐसे में अब CSK की टीम मैक्सवेल के पीछे भी जा सकती है. क्योंकि चेन्नई ने भी रचिन रवींद्र को अपनी टीम से बाहर किया है तो चेन्नई रवींद्र की भरपाई मैक्सवेल से कर सकती है. हालांकि मैक्सवेल का प्रदर्शन पिछले दो आईपीएल सीजन में निराश करने वाला ही रहा है, लेकिन CSK की टीम के लिए ये कहा जाता है कि जो खिलाड़ी कहीं भी नहीं चलता वो CSK में आकर धमाल मचा देता है. ऐसे में हो सकता है कि मैक्सवेल का CSK में आना दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो जाए. मैक्सवेल का आईपीएल में बल्ला चल जाए और वो बिग शो वाला धांसू प्रदर्शन करके दिखाएं और वहीं दूसरी तरफ CSK की टीम अपनी छठी ट्रॉफी जीत जाए.

रवि विश्नोई- Ravi Bishnoi

LSG की टीम ने रवि विश्नोई को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया है. ये CSK के लिए अच्छा मौका है. एक भारतीय स्पिन गेंदबाज़ को अपनी टीम में शामिल करने का. पिछले सीजन में CSK से खेलने वाले आर.अश्विन संन्यास ले चुके हैं. अब रवींद्र जडेजा भी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं, तो ऐसे में पीले कपड़ों वाली इस टीम को एक भारतीय स्पिन गेंदबाज़ की जरुरत तो है ही. वैसे भी चेपॉक की स्लो विकेट पर रवि बिश्नोई एक घातक हथियार साबित हो सकते हैं. बिश्नोई अपनी तेज़ गुगली से बल्लेबाज़ों को नाच नचा सकते हैं. ऐसे में मिनी ऑक्शन में चेन्नई की टीम रवि बिश्नोई के पीछे भाग सकती है.



जेराल्ड कोएट्जे- Gerald Coetzee

जेराल्ड कोएट्जे पर भी CSK की नजर रहेगी. क्योंकि ये द.अफ्रीकी खिलाड़ी अपनी तेज़ गेंदबाज़ी से तो कहर बरपा ही सकता है. इसके अलावा ये कोएट्जे बल्ले से भी महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते हैं. कोएट्जे नई गेंद के साथ-साथ डेथ ओवर्स में भी चेन्नई के लिए कारगर खिलाड़ी साबित हो सकत हैं.

मथीशा पाथिराना- Matheesha Pathirana

मथीशा पाथिराना को CSK की टीम ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया था. चेन्नई में उन्हें 13 करोड़ रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़े रखा था, लेकिन पिछले सीजन में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. पाथिराना ने काफी ज़्यादा वाइड और नो-बॉल भी फेंकी इसी का नतीज़ा ये हुआ कि CSK के ने उन्हें रिलीज़ करने का फैसला लिया. लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि CSK की टीम इस जूनियर मलिंगा को एकक बार फिर से अपनी टीम में शामिल करना चाहती है. ऐसा माना जा रहा है कि चेन्नई की टीम इस यॉर्कर स्पेशलिस्ट को कम दामों में अपनी टीम में वापस लेना चाहती है. तो ऐसे में मिनी ऑक्शन में चेन्नई की टीम पाथिराना पर भी बोली लगाने वाली है.0 अब देखना दिलचस्प होगा कि पाथिराना पर चेन्नई की ये रणनीति काम कर पाती है या फिर अगले सीजन में पाथिराना हमें किसी और टीम से खेलते हुए दिखाई देते हैं.

