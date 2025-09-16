Asia Cup 2025 से बाहर होगा पाकिस्तान? अपने ही जाल में फंस गई PCB, मचा हड़कंप

Handshake Controversy: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. अब यह मामला तुल पकड़ लिया है. पाकिस्तान ने इसे राई का पहाड़ बना दिया है. अब पाकिस्तान उन्होंने इसकी शिकायत की थी। उन्होंने उस मैच के रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट (Match referee Andy Pycroft) को एशिया कप से हटाने की मांग की थी। और, जब वे इससे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने आईसीसी को धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया, तो वे यूएई के खिलाफ अगला मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसने वाला है जिसके चलते उसे टूर्नामेंट से बाहर भी होना पड़ सकता है.

क्या पाकिस्तान Asia Cup से बाहर हो जाएगा?

बता दें कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई (PAK VS UAE) के बीच मुकाबला होना है. इसी मुकाबले को लेकर पाकिस्तान ने बगावत कर दी है. पाकिस्तान ने कहा कि अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया को ये मुकाबला नहीं खेलेंगे. लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तानी टीम वह मैच नहीं खेलती है, तो टूर्नामेंट में उसका सफर आगे कैसे बढ़ेगा? 15 सितंबर को खेले गए मैच में यूएई ने ओमान को 42 रनों से हरा दिया.यूएई की इस जीत के बाद 17 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच नॉकआउट हो गया है. यानी जो भी उसमें जीतेगा वह ग्रुप ए से भारत के साथ सुपर 4 में जगह बना लेगा.

पीसीबी की मांग को ICC ने किया खारिज!

वहीं क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ICC ने पाकिस्तान के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के मामले को भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया है. खबर है कि आईसीसी ने इस संबंध में पीसीबी की मांग को खारिज कर दिया है. पाकिस्तान के लिए एक और चिंता की बात यह है कि 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी होंगे.

अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान

अब सवाल यह है कि भारतीय खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर पहले ही शर्मिंदगी झेल चुका पाकिस्तान, क्या यूएई के खिलाफ मैच में एक और शर्मिंदगी झेलने को तैयार है? आईसीसी द्वारा मैच रेफरी को हटाने की मांग खारिज कर दी गई है, क्या इसके बाद भी वह अपनी धमकी के खिलाफ जाकर यूएई के खिलाफ खेलेंगे? अगर हाँ, तो ठीक है। लेकिन, अगर नहीं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप से बाहर होना तय है। क्योंकि, टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान का यूएई के खिलाफ मैच खेलना और जीतना जरूरी है।