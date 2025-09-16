जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा

नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) से अलग होने और जैस्मीन वालिया (Jasmin Walia) से कथित ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya)के मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) को डेट करने की अफवाह चर्चा हो रही है. तो चलिए जानते हैं कि कौन हैं माहीका शर्मा जिससे भारत के स्टार क्रिकेटर का नाम

कैसे शुरू हुई अफवाह ?

बता दें कि ये अफवाह एक सेल्फी से शुरू हुई. एक रेडिट थ्रेड में माहीका की एक सेल्फी के बैकग्राउंड में एक पुरुष आकृति बन रही थी, जिसे हार्दिक से जोड़ा गया. वहीं माहिका ने अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपने हाथ पर 33 नंबर लिखकर शेयर किया था. वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट एक तस्वीर में पाया गया कि हार्दिक और माहीका के पास एक जैसे बाथरोब भी हैं.इन छोटी-छोटी डिटेल्स के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

वहीं इस समय एशिया कप 2025 के लिए भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक दुबई में हैं. माहीका की भी दुबई में होने की खबरेंसामने आई है। हालाकिं माहिका और हार्दिक में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

माहिका शर्मा कौन हैं?

माहिका पढ़ाई में बचपन से ही बहोत तेज थी। उन्होने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में अपनी डिग्री ली है। लेकिन माहिका का मन हमेशा मॉडलिंग और अभिनय में लगा रहा। उन्होंने गुजरात और दिल्ली में स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं से शुरुआत की और धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर अपनी मज़बूत पकड़ बना ली। मॉडलिंग के साथ-साथ उन्हें फिटनेस का भी शौक है। कॉलेज के बाद, उन्होंने योग शिक्षक प्रशिक्षण भी पूरा किया।

माहिका ने कई म्यूजिक वीडियोज, इंडिपेंडेंट फिल्मों और तनिष्क, वीवो, यूनिक्लो जैसे ब्रांड्स के विज्ञापन अभियानों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे शीर्ष डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक भी किया है. वर्ष 2024 में माहिका को इंडियन फ़ैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ़ द ईयर (न्यू एज) का खिताब भी मिला।

जैस्मीन वालिया के साथ हार्दिक का पिछला रिश्ता

हार्दिक पांड्या और जैस्मीन वालिया के प्यार के चर्चे तब सुर्खियों में आए जब दोनों एक ही जगह पर अलग-अलग तस्वीरों में नज़र आए। यह जगह ग्रीस थी। माना जा रहा था कि पांड्या और जैस्मीन वहाँ छुट्टियाँ बिताने गए थे। जैस्मीन वालिया पेशे से एक ब्रिटिश गायिका और मॉडल हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन उनके माता-पिता भारतीय हैं। हालाँकि, वह नौकरी के लिए इंग्लैंड गईं और वहीं बस गईं।