जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा
Home > खेल > जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा

जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा

Hardik Pandya rumoured girlfriend: नताशा स्टेनकोविक से अलग होने और जैस्मीन वालिया से कथित अलगाव के बाद हार्दिक पांड्या के मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा को डेट करने की अफवाह सामने आई है।

By: Divyanshi Singh | Published: September 16, 2025 12:57:51 PM IST

Who is Mahieka Sharma? Hardik Pandya’s new rumoured girlfriend
Who is Mahieka Sharma? Hardik Pandya’s new rumoured girlfriend

नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) से अलग होने और जैस्मीन वालिया (Jasmin Walia) से कथित ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya)के मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) को डेट करने की अफवाह चर्चा हो रही है. तो चलिए जानते हैं कि कौन हैं माहीका शर्मा जिससे भारत के स्टार क्रिकेटर का नाम 

कैसे शुरू हुई अफवाह ?

बता दें कि ये अफवाह एक सेल्फी से शुरू हुई. एक रेडिट थ्रेड में माहीका की एक सेल्फी के बैकग्राउंड में एक पुरुष आकृति बन रही थी, जिसे हार्दिक से जोड़ा गया. वहीं माहिका ने अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपने हाथ पर 33 नंबर लिखकर शेयर किया था. वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट एक तस्वीर में पाया गया कि हार्दिक और माहीका के पास एक जैसे बाथरोब भी हैं.इन छोटी-छोटी डिटेल्स के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

वहीं इस समय एशिया कप 2025 के लिए भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक दुबई में हैं. माहीका की भी दुबई में होने की खबरेंसामने आई है। हालाकिं माहिका और हार्दिक में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

माहिका शर्मा कौन हैं?

माहिका पढ़ाई में बचपन से ही बहोत तेज थी। उन्होने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में अपनी डिग्री ली है। लेकिन माहिका का मन हमेशा मॉडलिंग और अभिनय में लगा रहा। उन्होंने गुजरात और दिल्ली में स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं से शुरुआत की और धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर अपनी मज़बूत पकड़ बना ली। मॉडलिंग के साथ-साथ उन्हें फिटनेस का भी शौक है। कॉलेज के बाद, उन्होंने योग शिक्षक प्रशिक्षण भी पूरा किया। 

माहिका ने कई म्यूजिक वीडियोज, इंडिपेंडेंट फिल्मों और तनिष्क, वीवो, यूनिक्लो जैसे ब्रांड्स के विज्ञापन अभियानों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे शीर्ष डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक भी किया है. वर्ष 2024 में माहिका को इंडियन फ़ैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ़ द ईयर (न्यू एज) का खिताब भी मिला।

एशिया कप 2025 में इस दिन फिर से होगी भारत-पाक की भिड़ंत! बस PAK को करना होगा ये काम

जैस्मीन वालिया के साथ हार्दिक का पिछला रिश्ता

हार्दिक पांड्या और जैस्मीन वालिया के प्यार के चर्चे तब सुर्खियों में आए जब दोनों एक ही जगह पर अलग-अलग तस्वीरों में नज़र आए। यह जगह ग्रीस थी। माना जा रहा था कि पांड्या और जैस्मीन वहाँ छुट्टियाँ बिताने गए थे। जैस्मीन वालिया पेशे से एक ब्रिटिश गायिका और मॉडल हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन उनके माता-पिता भारतीय हैं। हालाँकि, वह नौकरी के लिए इंग्लैंड गईं और वहीं बस गईं।

Shoaib Akhtar Speech on Handshake: भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर क्या कह गए शोएब अख्तर? पाकिस्तानी टीम ने की शिकायत

Tags: Hardik Pandya love lifeHardik Pandya rumoured girlfriendJasmin WaliaMahieka SharmaNatasa Stankovic
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा
जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा
जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा
जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा