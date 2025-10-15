Home > खेल > AFG vs BAN: तीसरे वनडे में आया मोहम्मद नबी और राशिद खान का तूफान, बांग्लादेश का किया काम तमाम, 3-0 से जीती सीरीज

AFG vs BAN: 294 रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत तो ठीकठाक रही. बांग्लादेश ने 8.1 ओवर में बिना कई विकेट गंवाए 35 रन बना लिए थे. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की पारी पटरी से उतर गई.

By: Pradeep Kumar | Published: October 15, 2025 2:24:59 AM IST

Afghanistan beat Bangladesh_Rashid Khan_Bilal sami
Afghanistan beat Bangladesh_Rashid Khan_Bilal sami

AFG vs BAN: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में अफगानी खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और आखिरी मुकाबले को 200 रनों से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने इस सीरीज़ के तीनों मैत जीतते हुए बांग्लादेश का क्लीनस्वीप कर दिया. अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए इब्राहिम जादरान (95) और मोहम्मद नबी (62*) की शानदार पारियों की बदौलत 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन बनाए. 294 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम सिर्फ 93 रनों पर ही ऑलआउट हो गई और अफगानिस्तान ने इस मुकाबले को 200 रनों से अपने नाम कर लिया. अफगानिस्तान की तरफ से बिलाल समी ने 5 विकेट चटकाते हुए बांग्लादेश की कमर तोड़ दी. इसके अलावा राशिद खान ने भी 3 बल्लेबाज़ों का शिकार किया.

अफगानी खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 48 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए थे. नबी की मौजूदगी में आखिरी दो ओवर में अफगानिस्तान की कोशिश ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की थी, लेकिन नबी स्कोर 249 से 293 तक पहुंचा देंगे, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा. 49वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर 1 रन बने थे. इसके बाद लगातार दो वाइड फेंक नाहिद राणा इंजरी की वजह से गेंदबाजी से हट गए. मेंहदी हसन मिराज गेंदबाजी के लिए आए. मिराज ने ओवर की तीसरी वैध गेंद फेंकी, इस पर नबी ने छक्का लगा दिया. इसके बाद मिराज ने लगातार 3 वाइड फेंकी. चौथी और पांचवी वैध गेंदों पर नबी ने फिर लगातार छक्के लगाए. आखिरी गेंद पर 1 रन लिया. 49वें ओवर में कुल 25 रन बने. इसमें 5 वाइड बॉल थे. 50वां ओवर हसन महमूद लेकर आए. पहली गेंद पर रन नहीं बना. दूसरी गेंद पर नबी ने चौका लगाया. तीसरी गेंद पर रन नहीं बना, चौथी गेंद वाइड थी, चौथी वैध गेंद पर छक्का लगा, और पांचवीं-छठी गेंद पर भी 4-4 रन आए. आखिरी ओवर में कुल 19 रन बने.

इस तरह आखिरी दो ओवर में 44 और आखिरी 10 गेंद पर 43 रन बने. इसमें 38 रन नबी के बल्ले से आए. मोहम्मद नबी 37 गेंद पर 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन बनाए. अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान ने 111 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौके की मदद से 95 रन की पारी खेली और रन आउट हुए. वह अपने शतक का मौका चूक गए. 

कैसी लड़खड़ाई बांग्लादेश की पारी?

294 रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत तो ठीकठाक रही. बांग्लादेश ने 8.1 ओवर में बिना कई विकेट गंवाए 35 रन बना लिए थे. लेकिन इसके बाद बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए. बिलाल समी और राशिद खान की घातक गेंदबाज़ी के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज़ टिक ही नहीं पाए और 93 रनों पर बांग्लादेश की पूरी की पूरी टीम सिमट गई. इससे पहले इस सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज़ की थी. इसके बाद दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से पीटा और अब तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने 200 रनों की बड़ी जीत हासिल करते हुए 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर दिया.

