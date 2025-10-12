AFG vs BAN: LIVE मैच में अफगानी खिलाड़ी के साथ हुआ बड़ा हादसा, व्हीलचेयर पर ले जाना पड़ा बाहर

Afghanistan Vs Bangladesh: अफगानिस्तान और बांग्लादेशश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेली जा रही है. इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में बड़ा हादसा हो गया. 11 अक्टूबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच को अफगानिस्तान की टीम ने 81 रनों से जीता, लेकिन इस दौरान एक खिलाड़ी के साथ बड़ा हादसा हो गया. दरअसल ऐसा हुआ चोट की वजह से, चोट के चलते अफगानी खिलाड़ी अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था. उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. लेकिन अफगानिस्तान के लिए अच्छी बात ये रही कि इस हादसे के बावजूद भी अफगानी टीम ने इस मैच को जीतते हुए 3 मैचों की वनडे सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज़ अपने नाम कर ली है. इससे पहले अफगानिस्तान ने इस सीरीज़ का पहला मैच 5 विकेट से अपने नाम किया था.

LIVE मैच में हुआ बड़ा हादसा

इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44.5 ओवर में 190 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. लेकिन अफगानिस्तान की टीम के बल्लेबाज़ी के दौरान अफगानी बल्लेबाज रहमत शाह को बाएं पैर की पिंडली में गंभीर चोट लग गई. यह घटना मैदान पर सनसनीखेज साबित हुई, जब रहमत को व्हीलचेयर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. दरअसल, मैच के दौरान अफगानिस्तान अपनी पारी खेल रही थी. नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरे रहमत ने 15वें ओवर में एक शॉट खेला और सिंगल लेने की कोशिश की. लेकिन दौड़ते हुए उनके पैर में अचानक तेज दर्द हुआ. उस समय वे सिर्फ नौ रनों पर थे. दर्द से कराहते हुए वे आगे नहीं बढ़ सके और चोटिल होकर पवेलियन लौट गए. टीम के फिजियो नर्मलन थनाबलासिंगम ने तुरंत उनकी मदद की, लेकिन रहमत को चलने में भारी कठिनाई हो रही थी, जिसके चलते उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा.

रहमत शाह के मैदान से बाहर क्या गए, अफगानिस्तान की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई. उनका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ढह गया, विकेट पर विकेट गिरते जा रहे थे. रहमत शाह की कमी साफ नजर आ रही थी, और देखते ही देखते अफगानिस्तान का नौवां विकेट गिरा. इसके बाद रहमत शाह ने फिर से हिम्मत दिखाई और वो दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरने का फैसला किया. फैंस ने उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां भी बजाईं. लेकिन वह एक ही गेंद खेल सके. ये गेंद उनके पेट पर लगी, जिससे वे दर्द से तड़प उठे और फिर से पिंडली पकड़कर जमीन पर गिर पड़े. इस बार वह काफी ज्यादा दर्द में नजर आए और अंत में उन्हें व्हीलचेयर पर ले जाना पड़ा.

अगला मैच खेलना मुश्किल

अफगानिस्तान टीम के फिजियो निर्मलन थानाबालासिंगम ने मैच के बाद रहमत शाह की चोट पर बड़ा अपडेट दिया. उनके मुताबिक, ये बल्लेबाज सीरीज के आखिरी मैच से बाहर हो सकता है, जो अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है. हालांकि, अफगानिस्तान की टीम सीरीज़ को पहले ही जीत ली है. क्योंकि 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के पहले दो मैच खेलकर अफगानिस्तान की टीम ने इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

ये भी पढ़ें-Virat Kohli IPL Retirement: विराट कोहली का IPL को अलविदा ? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

क्यों रोमांचक होगा तीसरा मैच?

भले ही बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज़ को गंवा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी सीरीज़ का मैच रोमांचक होगा. अफगानिस्तान की टीम की नज़र तीसरा मैच जीतकर बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करने पर होगी, तो वहीं, बांग्लादेश की टीम सीरीज़ का आखिरी मैच जीतकर अपनी लाज बचाना चाहेगी, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अफगान टीम क्लीन स्वीप कर पाएंगी या फिर बांग्लादेशी टीम अपना लाज बचाएगी.

ये भी पढ़ें- नामीबिया ने किया क्रिकेट का सबसे बड़ा उलट-फेर, जानें आखिरी 6 गेंदों में क्या-क्या हुआ