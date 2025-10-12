Virat Kohli IPL Retirement: विराट कोहली का IPL को अलविदा ? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Virat Kohli RCB Contract: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के स्टार विराट कोहली ने, जिन्होंने 2025 में अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती, बताया है कि वह IPL 2026 से पहले अपनी कमर्शियल डील को फ्रैंचाइज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे.

RevSportz के पत्रकार रोहित जुगलान के मुताबिक, कोहली अगले सीज़न से पहले फ्रैंचाइज़ी के साथ अपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने वाले थे. हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने इसे रोकने का फैसला किया है, जिससे RCB के साथ उनके भविष्य और IPL में उनकी समग्र भागीदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

विराट कोहली का फैसला

रोहित जुगलान ने बताया कि पिछली बार मेगा-नीलामी से पहले मुझे जानकारी मिली थी कि IPL के अगले सीज़न (यानी 2026) की शुरुआत से पहले, विराट कोहली को एक ब्रांड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू (Contract Renewal) करना होगा. लेकिन खबर यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है. अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि विराट चाहते हैं कि RCB फ्रैंचाइज़ी उनके चेहरे का इस्तेमाल किए बिना आगे की योजना बनाए.

अभी तक, न तो कोहली और न ही RCB ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है. हालांकि, इस घटनाक्रम ने टूर्नामेंट में कोहली के भविष्य को लेकर सुर्ख़ियों को हवा दे दी है. इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इस अनुभवी बल्लेबाज़ ने हाल के महीनों में सार्वजनिक रूप से कम ही सुर्खियां बटोरी हैं.

जुगलान ने खुलासा करते हुए कहा कि पिछले साल भी, मेगा-नीलामी से पहले, जब कोहली को RCB टीम की कप्तानी की पेशकश की गई थी, तो उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, बल्कि रजत पाटीदार के लिए तरस रहे थे और पूरे विश्वास के साथ उनका समर्थन किया था. हालांकि अभी तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जुगलान की रिपोर्ट संकेत देती है कि कोहली IPL से धीरे-धीरे बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जो RCB के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी के एक युग के अंत का संकेत है.

कोहली धोनी की तरह नहीं लेंगे फैसला

जुगलान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि विराट महेंद्र सिंह धोनी की तरह व्यवहार नहीं करेंगे. मैं धोनी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब बस इतना है कि जैसे MS Dhoni ने 2020 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया और 2025 में भी IPL खेल रहे हैं और 2026 में भी खेलने की उम्मीद है. विराट कोहली के नेशनल टीम के लिए वनडे से संन्यास लेने के बाद इतने लंबे समय तक खेलने की संभावना नहीं है. फ़िलहाल, फैंस और विश्लेषक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या यह कदम महज़ एक व्यावसायिक फ़ैसला है या कोहली के आईपीएल से विदाई का शुरुआती संकेत है.

