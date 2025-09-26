Abhishek Sharma vs Sri Lanka: अभिषेक शर्मा ने तूफानी फिफ्टी लगाई, Asia Cup 2025 में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
Abhishek Sharma in IND vs SL: एशिया कप में अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा बाउंड्रीज़ भी लगा दी है. आप इस से अभिषेक की तूफानी बल्लेबाज़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: September 27, 2025 1:10:34 AM IST

Abhishek Sharma records
Abhishek Sharma records

Abhishek Sharma Records: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. वो एक के बाद एक विरोधी टीमों के खिलाफ अर्धशतक पर अर्धशतक लगा रहे हैं. श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ भी अभिषेक ने अपनी धमाकेदार फॉर्म को जारी रखा.  एशिया कप की सुपर-4 स्टेज के आखिरी मैच में अभिषेक ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए इस टूर्नामेंट का अपना लगातार तीसरा अर्धशतक ठोक दिया. अभिषेक ने मैदान पर आते ही चारों तरफ शाट्स लगाए और श्रीलंका के गेंदबाज़ों के पसीने छुड़ाए. जो भी गेंदबाज़ अभिषेक शर्मा के सामने गेंदबाज़ी करने आता वो पिट कर जाता. श्रीलंका के खिलाफ खेली गई इस तूफानी पारी के दौरान अभिषेक ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी.

अभिषेक ने ठोका लगातार तीसरा अर्धशतक

श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)और शुभमन गिल (Shubman Gill) की जोड़ी मैदान पर आई. शुभमन गिल की खराब फॉर्म ने श्रीलंका के खिलाफ भी उनका साथ नहीं थोड़ा और वो सिर्फ 4 रन बनाकर तीक्षणा को कैच थमा बैठे. गिल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने अपना रोद्र रुप दिखाया और श्रीलंकाई गेंदबाज़ों का पसीना छुड़ाया. अभिषेक ने सिर्फ  31 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए. ये एशिया कप 2025 में अभिषेक का लगातार तीसरा अर्धशतक रहा. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी लगातार दो फिफ्टी लगाई थी. श्रीलंका के खिलाफ अपनी इस धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक ने कुछ दमदार रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए.

अभिषेक ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही गेंदबाज़ों पर हावी रहे हैं. उन्होंने सुपर-4 के तीनों मुकाबलो में तो फिफ्टी लगाई ही है, लेकिन इससे पहले लीग स्टेज के मैचों में भी वो गेंदबाज़ों की जमकर धुलाई कर रहे थे. लेकिन श्रीलंका के खिलाफ खेली गई इस 61 रनों की पारी के दौरान अभिषेक ने कई रिकॉर्ड्स बनाए. अभिषेक शर्मा ने लगातार 7 टी-20 पारियों में 30 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. अभिषेक ने इसी के साथ रोहित शर्मा (Rohit Sharma)और मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) की बराबरी कर ली. इन दोनों के नाम लगातार 7 टी-20I पारियों में  30 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है.

इसके अलावा मौजूदा एशिया कप में अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा बाउंड्रीज़ भी लगा दी है. आप इस से अभिषेक की तूफानी बल्लेबाज़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं.

Tags: abhishek sharmaAsia cupasia cup 2025Crickethome-hero-pos-3ind vs sri lankaindia vs pakistanTeam India
