Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें
Home > खेल > Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें

Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें

Pakistan Cricket Board: एशिया कप के बाद विवादों में घिरे नक़वी को भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से आलोचना झेलनी पड़ रही है. अफ़रीदी ने चेताया कि असली सुधार तभी होगा जब क्रिकेट को पूरा ध्यान मिलेगा.

By: Sharim Ansari | Published: October 1, 2025 5:44:55 PM IST

Shahid Afridi advices Mohsin Naqvi
Shahid Afridi advices Mohsin Naqvi

Shahid Afridi Mohsin Naqvi: PCB प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी भारतीय क्रिकेट मीडिया के निशाने पर हैं, क्योंकि 2025 के एशिया कप के दौरान उनकी बातों और कारनामों ने उन्हें सीमा पार एक खलनायक की तरह पेश किया है. रविवार को फाइनल के समापन पर जब नक़वी दुबई स्टेडियम से भारतीय टीम की ट्रॉफी और मैडल लेकर गए, तो उनके और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका को लेकर नाराजगी बनी रही.

हालांकि, नक़वी पाकिस्तान में भी आलोचनाओं का शिकार हैं. नक़वी 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने एक कठिन बदलाव का दौर देखा है. इसके कारण मेंस टीम के लिए कोचिंग में कई बदलाव हुए हैं, और अब तक बड़े टूर्नामेंटों में निराशाजनक नतीजे मिले हैं.

शाहिद अफरीदी की मोहसिन नक़वी को सलाह

पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट में दोहरी भूमिका निभाने वाले नक़वी से यह मांग बढ़ गई है कि वे एक पद को छोड़कर दूसरे को अपनाएं और PCB को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने दें, या तो खुद या किसी और को नियुक्त करके. इस बदलाव की मांग करने वालों में सबसे ज़ोरदार आवाज़ शाहिद अफ़रीदी की है, ख़ासकर उन्होंने नक़वी के सलाहकारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं.

Vaibhav Suryavanshi Creates History: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा सबसे तेज़ शतक, तोड़ा इस महान क्रिकेटर का रिकॉर्ड

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट पर अफ़रीदी ने कहा कि नकवी साहब से मेरी गुज़ायरिश या सलाह यह है कि ये दोनों बहुत अहम पद हैं और ये बड़े काम हैं जिनके लिए समय चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि PCB गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे अलग रखा जाना चाहिए.

अफ़रीदी ने स्वीकार किया कि यह कोई आसान कदम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में इसे अहमियत दी जानी चाहिए. इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने बताया कि यह एक बड़ा फ़ैसला होगा और इसे जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए. पाकिस्तान क्रिकेट को ख़ास ध्यान और समय की ज़रूरत है. नक़वी पूरी तरह से सलाहकारों पर निर्भर नहीं रह सकते.

आखिर में अफरीदी ने कहा कि ये सलाहकार उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे हैं और वह खुद कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. उन्हें अच्छे और सक्षम सलाहकार नियुक्त करने की ज़रूरत है जो खेल के बारे में जानते हों.

Abhishek Sharma in Ludhiana: युवराज संग अभिषेक ने बहन के शगुन समारोह में लगाए ठुमके, तस्वीरें आई सामने

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें
Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें
Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें
Asia Cup 2025: PCB चीफ मोहसिन नक़वी पर गरजे शाहिद आफरीदी, कहा कोई एक पद संभालें