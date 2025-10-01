Vaibhav Suryavanshi Creates History: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा सबसे तेज़ शतक, तोड़ा इस महान क्रिकेटर का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Breaks Brendon Mccullums Record: भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच पहला यूथ टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट मैच में, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ शतक जड़ा. वैभव भारतीय क्रिकेट में किसी सनसनी से कम नहीं हैं. 14 साल की उम्र में IPL शतक लगाने के बाद से ही वह लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा युवा बल्लेबाजों के लिए एक कठिन चुनौती माना जाता है, लेकिन इस विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक खुद को असाधारण साबित किया है. उन्होंने न केवल रन बनाए, बल्कि तेज़ी रन बनाने में तेज़ी भी दिखाई.

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 (IND U19 vs AUS U19 1st Youth Test) के खिलाफ सिर्फ़ 78 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए थे. उन्हें हायडन शिलर ने आउट किया, जो 113 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने इस पारी में कई रिकॉर्ड भी तोड़े.

वैभव सूर्यवंशी के हाथ लगे ज़बरदस्त रिकॉर्ड

वैभव का 78 गेंदों में लगाया गया शतक ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर किसी युवा टेस्ट मैच का सबसे तेज़ शतक बन गया.

वैभव ब्रेंडन मैकुलम के बाद 100 से कम गेंदों में दो युवा टेस्ट शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने.

उन्होंने 2024 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक बनाया.

वैभव सूर्यवंशी सिर्फ़ 14 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.

उन्होंने भारत के लिए युवा टेस्ट में सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा.

उन्होंने इस पारी में 8 छक्के लगाए और आयुष म्हात्रे का रिकॉर्ड तोड़ा. अब उनके नाम 15 यूथ छक्के हैं.

इससे पहले, वैभव ने यूथ वनडे में उन्मुक्त चंद (38) का रिकॉर्ड तोड़ा था.

अब क्या स्थिति है IND U19 vs AUS U19 1st Youth Test मैच की ?

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. कंगारू टीम अपनी पहली पारी में 243 रन पर ऑल आउट हो गई. वैभव के आउट होने पर भारत इस लक्ष्य से सिर्फ़ 23 रन पीछे था. उनकी धमाकेदार पारी ने भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया है.

