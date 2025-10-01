Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी
Home > खेल > Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी

Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी

Who is Laila Faisal: अभिषेक शर्मा का सितारा इन दिनों बुलंदियों पर है. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद आज उन्होंने रैंकिंग में सर्वश्रेठ रेटिंग अंक हासिल किए.

By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2025 8:48:06 PM IST

Abhishek Sharma Girlfriend
Abhishek Sharma Girlfriend

Abhishek Sharma GirlFriend: एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का सितारा इन दिनों बुलंद है। एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में 7 मैचों में 314 रनों की पारी खेलने के बाद अब उन्होंने रैंकिंग में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. अभिषेक टी-20 की बल्लेबाजी रैंकिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक के अब 931 रेटिंग अंक हो गए हैं, बताते चलें कि एक खिलाड़ी रैंकिंग में अधिकतम एक हजार अंक ही प्राप्त कर सकता है. ऐसे में आज हम उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं.

कौन है अभिषेक की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? (Who is Abhishek’s rumored girlfriend?)

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम लंदन से पढ़कर आईं एंटरप्रेयनॉर लैला फैजल (Laila Faisal) से जुड़ता दिख रहा है. लैला और अभिषेक अच्छे दोस्त हैं इसमें दोराय नहीं क्योंकि दोनों कई मौकों पर साथ दिखे हैं. लैला IPL में भी अभिषेक को चीयर करने कई मौकों पर दिखाई दी हैं. लेकिन दोनों के बीच लव-रिलेशनशिप का कोई रिश्ता है या नहीं इस पर दोनों की ओर से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है.

जानकारी के अनुसार, लैला फैजल लंदन में साइक्लॉजी में ऑनर्स करने के बाद लंदन के ही प्रतिष्ठित कॉलेज लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन और ब्रांडिंग में ड्रिग्री हासिल कर चुकी हैं. इसके बाद उन्होंने LRF डिजाइन के नाम से एक ब्रैंड्स शुरू किया है, जो लग्जरी और लाइफस्टाइल कपड़े बनाता और बेचता है.

Abhishek Sharma Laila Faisal

कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखतीं हैं लैला फैजल (Laila Faisal belongs to a Kashmiri Muslim family)

लैला कश्मीरी मुस्लिम परिवार से आती हैं, जो दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं. लैला का परिवार ‘साउंड ऑफ म्यूजिक’ से भी जुड़ा है, जो लग्जरी होम थिएटर्स, ऑडियो-वीडियो सोल्यूशन समेत एक्सक्लूजिव फर्नीचर का निर्माण से जुड़ा हुआ है. उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर अपने इस फैशन और लग्जरी कपड़ों के ब्रैंड LRF को बनाया है, जिसमें कश्मीरी कपड़ों के बने डिजाइन ड्रेस को प्रमोट किया जा रहा है.

कैसे जुड़ा अभिषेक से नाम? (How did name Abhishek come into the picture?)

लैला और अभिषेक के रिलेशनशिप की कहानियां तब से सुर्खियों में शुरू हुई थीं, जब अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 135 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. लैला ने उनकी इस पारी की झलकियां अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी, जिस पर उन्हें शानदार कैप्शन भी दिया था. इसके बाद फैन्स ने लैला को अभिषेक के सपॉर्ट में कई इंटरनेशनल मैचों में भी आते देखा है. वह अभिषेक के बहन कोमल के साथ कई मैचों में उन्हें चीयर करने पहुंची हैं.

Laila Faisal

यह भी पढ़ें :- 

Asia Cup Final Controversy: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने मोहसिन नक़वी पर कसा तंज, कहा उनकी हरकतें बचकानी…

Mohsin Asia Cup Trophy Row: ट्रॉफी विवाद में झुके मोहसिन नक़वी, BCCI की सख़्ती के बाद लौटाई ट्रॉफी

Tags: abhishek sharmaabhishek sharma girl friendabhishek sharma laila faisalabhishek sharma relationslaila faisal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी
Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी
Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी
Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन हैं? खूबसूरती देख टपकने लगेगा पानी