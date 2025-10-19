Home > खेल > RASHID KHAN ने पाकिस्तान को सिखाया करारा सबक, उठाया ये बड़ा कदम

RASHID KHAN ने पाकिस्तान को सिखाया करारा सबक, उठाया ये बड़ा कदम

Rashid Khan: राशिद खान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमलों को निंदनीय बताया. पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले में तीन युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई थी. इसके बाद राशिद ने अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर भी व्यक्त किया था.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 19, 2025 2:48:50 PM IST

rashid khan_pak vs afg_pakistan_cricket
rashid khan_pak vs afg_pakistan_cricket

Rashid Khan: अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने पाकिस्तान को करारा झटका देने का मन बना लिया है. पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद राशिद खान काफी गुस्से में नज़र आए थे. राशिद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके हुए अपने भावनाओं को जाहिर किया था.  पाकिस्तान के इस अटैक के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान ट्राई सीरीज में खेलने के इनकार कर दिया और अब राशिद खान एक ऐसा कदम उठा सकते हैं. जिसका असर पाकिस्तान में होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) पर पड़ सकता है. दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले से आहत होकर राशिद खान पाकिस्तान सुपर लीग का बॉयकॉट कर सकते हैं.

क्यों गुस्से में हैं राशिद खान?

राशिद खान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमलों को निंदनीय बताया. पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले में तीन युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई थी. इस हमले के बाद अब राशिद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने एक्स हैंडल से पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम लाहौर कलंदर्स को हटा दिया है. ऐसा उन्होंने अफगानिस्तान में हुई मौतों के प्रति सहानुभूति जताते हुए किया है. राशिद खान ने अपने प्रोफाइल में अफगानिस्तान, सिडनी थंडर और गुजरात टाइटंस का ज़िक्र है, लेकिन लाहौर कलंदर्स का नाम उन्होंने हटा दिया है नहीं. राशिद खान के इस एक्शन के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अगले सीजन में PSL का बॉयकॉट करते हुए नज़र आ सकते हैं यानि की वो पाकिस्तान में होने वाले इस टी-20 लीग से खुद को बाहर रख सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि राशिद खान के साथ-साथ अफगानिस्तान के कुछ और खिलाड़ी भी कुछ इसी तरह का फैसला ले सकते हैं.

अफगानिस्तान का पाकिस्तान में खेलने से इंकार

पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में अगले महीने होने वाली ट्राई सीरीज में खेलने के इनकार कर दिया है. इसके बाद पाकिस्तान ने इस सीरीज में खेलने के लिए जिम्बाब्वे को बुलाया है. 

Tags: afghanistanAfghanistan vs PakistanCricketLahore QalanderspakistanPSLRashid Khan
