Ind vs Pak Asia Cup 2025: 5 खिलाड़ी जो पाकिस्तान को चटा सकते हैं धूल, जानिए कौन हैं

IND vs PAK: पिछले मैच में भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत को बड़ी जीत हासिल हुई. अब बारी है अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान से मुक़ाबला करने की जो कि रविवार को होगा। इस मैच में 5 खिलाड़ी कर सकते हैं कमाल. जानिए इस लेख में विस्तार से.

By: Sharim ansari | Last Updated: September 12, 2025 9:21:03 PM IST

Indian Cricket Team Practising
Indian Cricket Team Practising

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज़ हो चुका है और भारत के पहले ही मैच में खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जिससे दूसरी विरोधी टीमों में एक डर भी पैदा हो गया है। अब भारतीय टीम को अपने आने वाले मैचों की तरफ ध्यान देने की ज़रुरत है, खासकर अपने कट्टर विरोधी टीम पाकिस्तान पर। भारत के साथ पाकिस्तान का मुक़ाबला रविवार, 14 सितंबर को होना है। भारतीय टीम के 5 दिग्गज खिलाड़ी इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं जिनके बारे में हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं। तो आइए नज़र डालते हैं उन 5 धुरंधरों पर जिनका  प्रदर्शन इस टूर्नामेंट के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

ये हैं वो भारतीय टीम के 5 जांबाज़ खिलाड़ी

अभिषेक शर्मा: 25 वर्षीय अभिषेक भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज़ और ओपनर के रूप में अपनी छवि क्रिकेट प्रेमियों के लिए बना चुके हैं। 9 सितंबर से शुरू हो चुके एशिया कप के भारत के पहले मैच में UAE के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। अब आने वाला मैच जो कि 14 सितंबर को भारत के कट्टर विरोधी टीम पाकिस्तान के साथ होना है, उसमे शर्मा को अहम किरदार निभाना होगा। अभिषेक को बेहतरीन शुरुआत के साथ मैच में आखिर तक बने रहने की भी ज़िम्मेदारी उठानी होगी।

सूर्यकुमार यादव: एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान के पद पर इस बार सूर्यकुमार यादव को मौका मिला है। बुधवार को UAE के खिलाफ हुए मुक़ाबले में यादव की कप्तानी देखने लायक थी, जिसमे 57 रन पर ही विरोधी टीम ने घुटने टेक दिए थे। अब आने वाले मुक़ाबले में यादव को बेहतरीन कप्तानी के साथ-साथ अपनी बल्लेबाज़ी का भी जादू दिखाना होगा।

शुभमन गिल: उप-कप्तान के रूप में इस बार शुभमन गिल को चुना गया है। ज़ाहिर है, उन्होंने क्रिकेट में हर फॉर्मेट (ODI, T20, टेस्ट, IPL) में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। राइट-हैंड ओपनिंग बल्लेबाज़ गिल, एक बार फिर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने 14 सितंबर को मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेंगे। इस बार उनपर बल्लेबाज़ी के साथ-साथ उप-कप्तानी की भी ज़िम्मेदारी है, जिसे उन्हें ठीक ढंग से निभाना होगा।

जसप्रीत बुमराह: टीम में शामिल भारत के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाज़ी का जलवा एक बार फिर दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों के खिलाफ उनकी गेंदबाज़ी देखने लायक होगी। बुमराह के बॉलिंग स्टाइल से ही विरोधी टीम के बल्लेबाज़ों की हवा टाइट हो जाती है। रविवार को, पाकिस्तान के साथ मैच में उनकी ख़ास मौजूदगी होना ज़रूरी है।

कुलदीप यादव: 10 सितंबर को UAE के साथ हुए मुक़ाबले में अपनी फिरकी की फनकारी से सबके होश उड़ा चुके कुलदीप यादव भी टीम में शामिल हैं। उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। उनकी यह परफॉरमेंस फैंस के दिलों में एक उम्मीद जगा चुकी है, जिससे उनपर भी एक ज़िम्मेदारी बढ़ गई है अच्छा प्रदर्शन करने की। कुलदीप अगर आने वाले मैचों में इसी तरह बने रहे तो 9वीं बार एशिया कप भारत के नाम हो सकता है।

