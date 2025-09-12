Home > खेल > मैच से पहले PAK ने मानी हार! पूर्व पाक कप्तान का डर आया सामने, इस भारतीय खिलाड़ी को बताया खतरनाक

मैच से पहले PAK ने मानी हार! पूर्व पाक कप्तान का डर आया सामने, इस भारतीय खिलाड़ी को बताया खतरनाक

IND VS PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में IND-PAK मैच से पहले पाक टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 12, 2025 7:45:57 PM IST

IND VS PAK Match: एशिया कप 2025 में भारत की शानदार शुरूआत हुई है. 10 सितंबर को यूएई के साथ खेले गए मैच में भारतीय गेंदबाजों के आगे यूएई की पूरी टीम मात्र (57) रनों पर ढेर हो गई. उसके बाद ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने छोटा टार्गेट होने के बाद भी तुफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 9 विकेट रहते बड़ी जीत दिलाई.

अब भारत का अगला मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ है, इस मुकाबले पर हर किसी की नजर टिकी हुई है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत में इस मैच के होने का विरोध हो रहा है. हालांकि विरोध के बावजूद ये मैच खेला जाएगा. लेकिन मैच होने से पहले ही पाक ने भारत से हार मान ली है. वहां के पूर्व कप्तान ने पहले ही भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं.

पाक ने मैच से पहले मानी हार

दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर एक बड़ी बात कही है. पीटीआई से बात करते हुए लतीफ ने कहा, ‘हम भावुक और अति उत्साहित हो जाते हैं और एक ही बार में सब कुछ करना चाहते हैं.’ राशिद लतीफ ने आगे कहा, ‘हम भारत के खिलाफ मैच को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाते और इसी वजह से पाकिस्तान मैच हार जाता है.’

दूसरी ओर, भारतीय टीम हमेशा पिच और मैच की स्थिति के अनुसार खेलती है, इसी वजह से भारत जीतता है.’ पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने आगे कहा, ‘पाकिस्तान पिछले 30 सालों से दबाव में है और भारत इस एशिया कप में इसका पूरा फायदा उठा सकता है.’

‘हार्दिक पांड्या एक खतरनाक प्लेयर’

इसके अलावा, राशिद लतीफ ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की भी तारीफ की है. उन्होंने हार्दिक पांड्या को ‘खतरनाक खिलाड़ी’ बताया है. लतीफ ने कहा कि मध्यक्रम में आने वाले बल्लेबाज और अंत में आने वाले खिलाड़ी मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकते हैं. पांड्या ने ऐसा एक बार नहीं, बल्कि कई बार किया है, इसीलिए पांड्या को एक्स-फैक्टर भी कहा जाता है.

Asia Cup 2025: भारत के जीत से बौखला गया पाक का पूर्व कप्तान, live TV पर कर दी ये हरकत, वीडियो वायरल

Tags: asia cup 2025IND VS PAKindiaRashid Latif
