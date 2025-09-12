Home > खेल > शुभमन गिल को सबके सामने किसने दिया लाल गुलाब? शर्माते हुए Video हुआ वायरल

Viral Video: भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देख फैंस काफी खुश हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 12, 2025 7:02:40 PM IST

Shubman Gill Rose Video: भारत के लिए एशिया कप 2025 की शुरुआत काफी धमाकेदार रही है। अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने UAE को 9 विकेट से हराकर जीत से आगाज किया है। इस मैच में (57 रन) छोटा टार्गेट होने के बाद भी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार शॉट्स लगाए। और मात्र 4 ओवर में टीम को मैच जीतवा दिया. 

अब भारत के इन दोनों युवा तुफानी बल्लेबाजों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. मौका है शुभमन गिल के 26वें जन्मदिन का, जिसमें उनके करीबी दोस्त अभिषेक शर्मा ने उन्हें लाल गुलाब देते हुए नजर आ रहे हैं.

अभिषेक ने गिल को दिया गुलाब

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अभिषेक गिल को गुलाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर गिल हंस पड़े और आश्चर्य से अपना चेहरा ढक लिया। अभिषेक ने इस पल को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया और लिखा, “मुबारका जन्मदिन्न दिया गिल साब”, जिसका पंजाबी में मतलब होता है “हैप्पी बर्थडे, मिस्टर गिल”.

फैंस को दोनों दोस्तों का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. गिल और अभिषेक से टूर्नामेंट में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है और इस तरह के क्षण टीम के भीतर मजबूत दोस्ती और अच्छे मूड को दर्शाते हैं.

इंग्लैंड दौरे पर गिल का शानदार प्रदर्शन

ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच में भारत की 6 रन की जीत के बाद, सभी ने पूरी सीरीज में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की नेतृत्व क्षमता की सराहना की. पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई, और अंतिम मैच में कप्तान के रूप में गिल की भूमिका ने व्यापक ध्यान और प्रशंसा आकर्षित की.

एशिया कप में भारत के मैचों पर एक नजर

भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के साथ हो चुका है, जिसमें भारत को 9 विकेट से बड़ी जीत मिली। इसके बाद अब भारत का अगला मुकाबला 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसपर सभी की नजरें हैं. भारत का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान के साथ खेला जाना है.

Asia Cup 2025: भारत के जीत से बौखला गया पाक का पूर्व कप्तान, live TV पर कर दी ये हरकत, वीडियो वायरल

Tags: abhishek sharmaasia cup 2025SHUBMAN GILLviral video
