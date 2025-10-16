T-20 World Cup 2026 के लिए 20 टीमों के नाम हुए पक्के,जानिए किस-किस टीम ने बनाई जगह, देखिए पूरी लिस्ट

T-20 World Cup Qualification: अगले साल फरवरी में टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. खास बात ये है कि ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में खेला जाएगा. अक्टूबर की शुरुआत तक कुल 17 टीमों के नाम तय हुए थे, लेकिन अब 20 की 20 टीमें फाइनल हो गईं हैं. इस मेगा टूर्नामेंट की कुछ टीमों के नाम टी-20 वर्ल्ड कप 2024 से तय हो गए थे, वहीं बाकी क्वालीफायर राउंड के जरिए अपनी जगह बना रही थी. वहीं ईस्ट-एशिया पेसेफिक क्वालीफायर 2025 से तीन टीमों के नाम तय होने थे, जिसमें 15 अक्टूबर को नेपाल और ओमान ने जहां अपनी जगह पक्की कर ली थी, जिसके बाद कुल 19 टीमों के नाम तय हो गए थे तो वहीं अब यूएई ने भी मेगा टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह बना ली है, जिसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाली सभी 20 टीमों के नाम तय हो चुके हैं.

जापान को हराकर UAE ने किया क्वालिफाई

ईस्ट-एशिया पेसेफिक क्वालीफायर 2025 में 16 अक्टूबर को सुपर सिक्स में यूएई और जापान की टीम के बीच में अल-अमरात क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला खेला गया. इस मैच में यूएई की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी जापान की टीम 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 116 रनों के स्कोर पर ही रुक गई. यूएई की तरफ से टारगेट का पीछा करते हुए अलिशान शर्फू और कप्तान मुहम्मद वसीम ने शानदार शुरुआत की जिसमें दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी देखने को मिली. इसके दमदार साझेदारी के दम पर UAE ने इस चुनौती को सिर्फ 12.1 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही UAE की टीम T-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले आखिरी टीम बन गई. UAE से पहले सभी 19 टीमों के नाम फाइनल हो गए थे.

T-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सभी 20 टीमों की लिस्ट

भारत

श्रीलंका

ऑस्ट्रेलिया

इंग्लैंड

साउथ अफ्रीका

अफगानिस्तान

बांग्लादेश

USA

वेस्टइंडीज

आयरलैंड

न्यूजीलैंड

पाकिस्तान

कनाडा

इटली

नीदरलैंड्स

नामीबिया

जिम्बाब्वे

नेपाल

ओमान

UAE

