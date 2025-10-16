Home > खेल > Vaibhav Suryavanshi Age: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर जताया शक, रवि शास्त्री ने दिया जोरदार जवाब!

Vaibhav Suryavanshi Age: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर जताया शक, रवि शास्त्री ने दिया जोरदार जवाब!

Matthew Hayden ने वैभव सूर्यवंशी की इतनी कम उम्र में शतक लगाने पर यकीन नहीं किया. रवि शास्त्री ने हेडन को शांत करते हुए सूर्यवंशी की बल्लेबाज़ी की जमकर तारीफ की.

By: Sharim Ansari | Published: October 16, 2025 10:14:51 PM IST

Ravi Shastri वैभव सूर्यवंशी लगातार दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं. पहले IPL, फिर इंग्लैंड और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया. 14 साल के इस खिलाड़ी के कारनामे आग की तरह फैल रहे हैं. सूर्यवंशी पहली बार तब चर्चा में आए जब उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा, तब उनकी उम्र सिर्फ़ 13 साल थी. गुजरात टाइटन्स के खिलाफ़, 14 साल की उम्र में सूर्यवंशी IPL में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने और इंग्लैंड अंडर-19 टीम के खिलाफ़ 78 गेंदों में 143 रन बनाकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. ऑस्ट्रेलिया भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने हाल ही में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ़ पहले यूथ टेस्ट में सिर्फ़ 62 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली.

वैभव की खतरनाक पारियां

हालांकि, 28 अप्रैल की रात जयपुर में उन्होंने जो कमाल दिखाया, उसके आस-पास भी कोई नहीं है, जब उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में 35 गेंदों में शतक जड़कर धूम मचा दी. सूर्यवंशी ने भारत के कुछ सबसे अनुभवी गेंदबाजों पर भी कोई रहम नहीं दिखाया. सूर्यवंशी ने 7 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 101 रनों की पारी खेली, जिससे रॉयल्स ने 16 ओवरों में 210 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. 14 साल के बच्चे का ऐसा कमाल पहले कभी नहीं सुना गया था, देखना तो दूर की बात है. रवि शास्त्री ने बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने सूर्यवंशी की उम्र पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था.

शास्त्री ने LiSTNR Sport पॉडकास्ट के विलो टॉक शो में कहा कि मैं हैरान था, मैं जयपुर में उस मैच में ऑन एयर था. मैं चौथे ओवर में ऑन एयर हुआ, और मैंने लगातार दो बार कमेंट्री की क्योंकि उस समय तक हमारे पास एक कमेंटेटर कम था. नौवें, दसवें ओवर तक, उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था, और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. वह मोहम्मद सिराज और इशांत शर्मा की गेंदों को एक्स्ट्रा कवर और मिडविकेट के ऊपर से 10 रो पीछे से मार रहे थे. हेडोस (मैथ्यू हेडन) वहां थे, और उन्होंने कहा कि ओह, वह 14 साल के नहीं हो सकते, और मैंने कहा कि चलो, शांत हो जाओ.

सूर्यवंशी के सामने बड़ी चुनौती है

सूर्यवंशी के टैलेंट पर कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट का एक कड़वा सच यह है कि कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर पीछे छूट गए हैं, और रास्ते में ही दब गए हैं. और जहां सूर्यवंशी के फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में आगे बढ़ने की चर्चा हो रही है, वहीं शास्त्री ने इस युवा खिलाड़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही.

पूर्व भारतीय कोच ने कहा कि यह अब उसके लिए सबसे मुश्किल दौर है. क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में ही सचिन की तरह ही अपनी छाप छोड़ दी है. अब, अगले 2-3 सालों में, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसका मार्गदर्शन करे क्योंकि आप बहुत जल्दी पटरी से उतर सकते हैं. यह आपके दिमाग में घर कर सकता है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, हो सकता है कि आप इसे संभाल न पाएं. यहीं पर किसी को उसे यह बताना होगा कि ‘किसी न किसी स्तर पर तुम ज़रूर असफल होगे’. यह खेल बराबरी का है. इसलिए परेशान मत हो. यह जीवन का एक अटूट अंग है, लेकिन एक बार जब आप असफलता को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से हुई तुलना

सूर्यवंशी के उदय ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से की है. हालांकि, भारतीय क्रिकेट में सिर्फ़ एक ही तेंदुलकर और कोहली देखने को मिले हैं, इसकी एक वजह है. शास्त्री ने ज़ोर देकर कहा कि हालांकि इस सवाल का सही जवाब सिर्फ़ इतिहास की किताबें ही दे सकती हैं, लेकिन सूर्यवंशी को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, तभी उनका नाम तेंदुलकर या कोहली के साथ एक ही सांस में लिया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा कि उस उम्र में वे खिलाड़ी कितने अच्छे थे. इसलिए, अगर यह खिलाड़ी इतना अच्छा है, तो कोई कारण नहीं है कि उसे 4-Day मैच खेलने के लिए न कहा जाए. उसे संतुलन बनाने का अपना तरीका खुद निकालना चाहिए, क्योंकि इससे उसे अच्छी गेंद को रोकने में मदद मिलेगी. उसे और अधिक बचाव करना होगा, अपनी तकनीक को और बेहतर करना होगा, जिससे उसे मदद मिलेगी. फिर वह समझ जाएगा कि किस गेंदबाज को आउट करना है. यह अच्छे गेंदबाजों को आउट करने और समय पर परिस्थितियों का सम्मान करने के बारे में है.

