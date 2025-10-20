Home > धर्म > Today Diwali Puja Time: आज कब है लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त? जानें पूजा का सही समय

Today Diwali Puja Time: आज कब है लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त? जानें पूजा का सही समय

Diwali Puja Time: दिवाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है. दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 बजे शुरू होकर रात 8:18 बजे समाप्त होगा. लक्ष्मी-गणेश पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 11 मिनट है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 20, 2025 10:48:53 AM IST

Today Diwali Puja Time: इस वर्ष दिवाली सोमवार, 20 अक्टूबर को है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे शुरू होगी और 21 अक्टूबर को शाम 5:55 बजे समाप्त होगी. ज्योतिषियों का मानना है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने के कारण 20 अक्टूबर लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए शुभ दिन है. दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल और वृषभ काल भी उपयुक्त माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि प्रदोष और वृषभ काल में लक्ष्मी की पूजा करने से देवी लक्ष्मी आपके घर आती हैं. आज प्रदोष काल शाम 5:46 बजे से रात 8:18 बजे तक रहेगा. वृषभ काल शाम 7:08 बजे से रात 9:03 बजे तक रहेगा.

दिवाली लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त:

दोपहर का मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – दोपहर 3:44 बजे से शाम 5:46 बजे तक.

शाम का मुहूर्त (चर) – शाम 5:46 बजे से शाम 7:21 बजे तक.

रात्रि का मुहूर्त (लाभ) – रात 10:31 बजे से रात 12:06 बजे तक.

उषाकाल मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 21 अक्टूबर को सुबह 1:41 बजे से सुबह 6:26 बजे तक.

लक्ष्मी पूजन के लिए निशिता काल मुहूर्त क्या है

 हिंदू धर्म में गणेश-लक्ष्मी पूजन के लिए निशिता काल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. निशिता काल पूजा का वह समय होता है जब रात्रि मध्य में होती है और एक घंटे से भी कम समय तक रहती है. ऐसा माना जाता है कि निशिता काल में दिवाली पूजन करने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है. लक्ष्मी पूजन के लिए निशिता काल रात्रि 11:41 बजे से 12:31 बजे तक रहेगा. 21 अक्टूबर को सिंह लग्न रात्रि 01:38 बजे से 03:56 बजे तक रहेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

