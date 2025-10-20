Diwali 2025: दिवाली की शाम को करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Diwali 2025 Ka Mehtav: दीपावली का त्योहार न सिर्फ खुशियों और उत्साह का प्रतीक है, बल्कि इस दिन महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है. इस साल ये त्योहार 20 अक्तूबर को मनाया जाएगा. तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या उपाय करने से आपको सुख-समृद्धि प्राप्त होती है.

दिवाली के दिन करें ये 5 असरदार उपाय

सूर्यास्त के बाद तुलसी या पीपल के पास दीपक जलाएं

दिवाली की शाम को तुलसी या पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाना शुभ होता है. दीपक में चार बत्तियां लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. इससे घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है.

घर के मुख्य द्वार पर पांच दीपक जलाएं

शाम को पूजा से पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तुलसी चौरा, पानी की टंक और दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं. साथ ही उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में भी दीपक जलाएं.

लक्ष्मी पूजन के बाद रखें 11 कौड़ियां

पूजा के बाद 11 पीली कौड़ियां लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें. सुबह उनमें से एक कौड़ी बहते पानी में प्रवाहित कर दें.

शमी या आंवले का पत्ता घर में रखें

दीवाली की रात को शमी या आंवले का पत्ता घर के मंदिर और तिजोरी के पास रखें. धार्मिक मान्यता के अनुसार ये उपाय राहु-केतु और शनि से जुड़ी नकारात्मक शक्तियों को शांत करता है.

पूजा में रखें काली हल्दी और चांदी का सिक्का

महालक्ष्मी पूजन के समय काली हल्दी, चांदी का सिक्का और कमलगट्टा माला पूजा में रखें. बाद में इसे पर्स में रखें. ऐसा करने से आपको धन, आर्थिक उन्नति की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)