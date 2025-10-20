Home > धर्म > दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान

दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान

Diwali Shubh Muhurat: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर, सोमवार के दिन मनाया जाएगा. ये पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है. तो आइए जानते हैं कि इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कितनी देर का है?

By: Shivi Bajpai | Published: October 20, 2025 6:03:56 AM IST

diwali kyu mnate hai
diwali kyu mnate hai

Diwali 2025 Laxmi Poojan Shubh Muhurat: पूरे साल दिवाली के त्योहार का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है. इस बार दिवाली का त्योहार आज यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. तो आइए जानते हैं कि दिवाली पर कितनी देर का शुभ मुहूर्त है?

दिवाली पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है?

शुभ मुहूर्त: शाम को 7 बजकर 8 मिनट से 8 बजकर 18 मिनट तक है

अवधि: 1 घंटा 11 मिनट

अमावस्या तिथि: अक्टूबर 20, 2025 को 3 बजकर 44 मिनट से 21 अक्टूबर, 2025 को शाम 5 बजकर 54 मिनट पर समाप्त होगी.

Narak Chaturdashi 2025: आज छोटी दिवाली पर कितने दीए किस दिशा में जलाने चाहिए?, जानें यहां दीपदान का सबसे मुहूर्त

दिवाली पर लग्न मुहूर्त के अनुसार करें पूजा 

प्रदोष युक्त स्थल लग्न में इस साल लक्ष्मी पूजन का शाम 5 बजकर 51 मिनट से 8 बजकर 30 मिनट तक प्रदोष बेला रहेगी. द्वतीय लग्न रात्रि 7 बजकर 18 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. सिंह लग्न रात्रि 1 बजकर 48 मिनट से 4 बजे तक रहेगी. शुभ अमृत का चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10 बजकर 37 मिनट से 12 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. 

उपाय: दिवाली के दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा करनी चाहिए.

Chhoti Diwali Ki Katha: छोटी दीवाली के दिन जरूर पढ़ें ये कथा, सभी कष्टों से मिलेगी आपको मुक्ति

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

Tags: 20 october 2025diwali 2025Diwali ka mehtavDiwali kyu mnatediwali shubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025
दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान
दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान
दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान
दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान