दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान

Diwali 2025 Laxmi Poojan Shubh Muhurat: पूरे साल दिवाली के त्योहार का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है. इस बार दिवाली का त्योहार आज यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. तो आइए जानते हैं कि दिवाली पर कितनी देर का शुभ मुहूर्त है?

दिवाली पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है?

शुभ मुहूर्त: शाम को 7 बजकर 8 मिनट से 8 बजकर 18 मिनट तक है

अवधि: 1 घंटा 11 मिनट

अमावस्या तिथि: अक्टूबर 20, 2025 को 3 बजकर 44 मिनट से 21 अक्टूबर, 2025 को शाम 5 बजकर 54 मिनट पर समाप्त होगी.

दिवाली पर लग्न मुहूर्त के अनुसार करें पूजा

प्रदोष युक्त स्थल लग्न में इस साल लक्ष्मी पूजन का शाम 5 बजकर 51 मिनट से 8 बजकर 30 मिनट तक प्रदोष बेला रहेगी. द्वतीय लग्न रात्रि 7 बजकर 18 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. सिंह लग्न रात्रि 1 बजकर 48 मिनट से 4 बजे तक रहेगी. शुभ अमृत का चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10 बजकर 37 मिनट से 12 बजकर 12 मिनट तक रहेगा.

उपाय: दिवाली के दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा करनी चाहिए.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)