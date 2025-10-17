Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी 17 अक्टूबर को है, यहां जानें शुभ मुहूर्त, उपाय और मंत्र

Rama Ekadashi 2025 Ka Mehtav: एकादशी के व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है. हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की ग्यारवहीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है. एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन दान-पुण्य करने का विशेष महत्व है. तो आइए जानते हैं कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की किस तरह पूजा करें, किन मंत्रों का जाप करें और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त (Rama Ekadashi Shubh Muhurat 2025)

वैदिक पंचांग के अनुसार, रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 35 मिनट से 17 अक्टूबर को 11 बजकर 12 मिनट तक रहेगी. 17 अक्टूबर को उदयातिथि मान्य रहेगी, इसलिए इस दिन रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा.

रमा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक

अमृत काल मुहूर्त- सुबह 11:26 से दोपहर 01:07 तक

पारण का समय- 18 अक्टूबर 2025, सुबह 06:24 से 08:41 तक

रमा एकादशी पर करें ये उपाय (Rama Ekadashi Upay)

रमा एकादशी पर काली चीटियों को आटा या चीनी खिलाने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं.

रमा एकादशी पर मां लक्ष्मी की पूजा में मखाना, खीर, कमल और कौड़ी को अर्पित करना शुभ माना जाता है.

सुख-समृद्धि पाने के लिए रमा एकादशी पर लोहे के पात्र में जल भरकर उसमें घी, चीनी और दूध को मिलाएं. फिर जल को पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अर्पित करें

आर्थिक परेशानी से मुक्ति पाने के लिए रमा एकादशी पर श्री सूक्त का पाठ करें और मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.