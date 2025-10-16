Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Diwali 2025 Rangoli Niyam: दिवाली के दिन लोग अपने घर को अच्छे से सजाते हैं और इस खास मौके पर घरों में रंगोली भी बनाते हैं, जिससे घर और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता हैं. रंगोली बनाने का उद्देश्य घर को सजाना नहीं होता है, बल्कि रंगोली को सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसे देवी-देवताओं का स्वागत करने, खासकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में बनाया जाता है. यही कारण है कि दिवाली के दिन घरों में रंगोली बनाई जाती हैं, ऐसा करने ते घर में सुख-समृद्धि भी आती है.

दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाना शुभ है या अशुभ?

दिवाली रंगोली (Diwali Rangoli Designs) में लोग कई तरह के डिजाइन बनाते हैं, जैसे मौर के डिजाइन वाली रंगोली, दीया के अकार वाली रंगोली, कमल के फुल वाली रंगोली. इसके अलावा लोग मां लक्ष्मी के पदचिन्ह वाली रंगोली, लेकिन क्या रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाना शुभ होता है या अशुभ? तो हम आपको बता दें कि रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाना बेहद शुभ होता है। यह घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए बनाया जाता है, और माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं.

घर में किस जगह पर रंगोली बनाना है अशुभ (Best Diwali Rangoli Designs)

शास्त्र के अनुसार दीवाली के दिन घर के कुछ हिस्सों में रंगोली गलती से भी नहीं बनानी चाहिए, जैसे कमरे के अंदर, बेडरूम में, मेन गेट के अंदर वाले हिस्से में और बाथरूम के आसपास, किसी कोने में रंगोली बिल्कुल भई नहीं बनानी चाहिए, ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है.

घर में किस जगह पर रंगोली बनाना है शुभ

शास्त्र के अनुसार दीवाली के दिन मुख्य द्वार और आंगन में रंगोली बनाना बेहद शु माना जाता है. इन जगहों पर रंगोली एकदम सही से दिखती है और बेहद खूबसूरत भी लगती है. इन जगहों पर रंगोली डिजाइन (Rangoli Design) बनाने से पॉजिटिव एनर्जी घर के चारों ओर फैलती है

