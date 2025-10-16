Home > धर्म > Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Diwali 2025 Lakshmi Footprints Rangoli Designs: दिवाली के दिन लोग अपने घरों में रंगोली बनाते हैं. लेकिन क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाना शुभ होता है या अशुभ? चलिए जानते हैं यहां.

By: chhaya sharma | Last Updated: October 16, 2025 6:14:34 PM IST

Diwali Rangoli Designs
Diwali Rangoli Designs

Diwali 2025 Rangoli Niyam: दिवाली के दिन लोग अपने घर को अच्छे से सजाते हैं और इस खास मौके पर घरों में रंगोली भी बनाते हैं, जिससे घर और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता हैं. रंगोली बनाने का उद्देश्य घर को सजाना नहीं होता है, बल्कि रंगोली को सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसे देवी-देवताओं का स्वागत करने, खासकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में बनाया जाता है. यही कारण है कि दिवाली के दिन घरों में रंगोली बनाई जाती हैं, ऐसा करने ते घर में सुख-समृद्धि भी आती है.  

दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाना शुभ है या अशुभ? 

दिवाली रंगोली (Diwali Rangoli Designs) में लोग कई तरह के डिजाइन बनाते हैं, जैसे मौर के डिजाइन वाली रंगोली,  दीया के अकार वाली रंगोली, कमल के फुल वाली रंगोली. इसके अलावा लोग मां लक्ष्मी के पदचिन्ह वाली रंगोली, लेकिन क्या रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाना शुभ होता है या अशुभ? तो हम आपको बता दें कि रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाना बेहद शुभ होता है। यह घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए बनाया जाता है, और माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं. 

घर में किस जगह पर रंगोली बनाना है अशुभ (Best Diwali Rangoli Designs) 

शास्त्र के अनुसार दीवाली के दिन घर के कुछ हिस्सों में रंगोली गलती से भी नहीं बनानी चाहिए, जैसे  कमरे के अंदर, बेडरूम में, मेन गेट के अंदर वाले हिस्से में और बाथरूम के आसपास, किसी कोने में रंगोली बिल्कुल भई नहीं बनानी चाहिए, ऐसा करने से घर में  नेगेटिव एनर्जी आती है. 

घर में किस जगह पर रंगोली बनाना है शुभ 

शास्त्र के अनुसार दीवाली के दिन मुख्य द्वार और आंगन में रंगोली बनाना बेहद शु माना जाता है. इन जगहों पर रंगोली एकदम सही से दिखती है और बेहद खूबसूरत भी लगती है. इन जगहों पर रंगोली डिजाइन (Rangoli Design) बनाने से पॉजिटिव एनर्जी घर के चारों ओर फैलती है

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Diwali date 2025Diwali kab haiDiwali Rangoli designrangoli for diwaliunique rangoli design
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
Diwali Rangoli Designs: क्या दिवाली रंगोली में लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाना शुभ है या अशुभ? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती