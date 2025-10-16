Diwali 2025: जानें दिवाली पर दीपक जलाने का सही तरीका, दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष

Diwali 2025 Niyam: दिवाली का त्योहार बेहद शुभ और खास होता है. यह हर साल कार्तिक मास में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल यह त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह दिन भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है. कहा जाता है कि इस अवसर (Diwali 2025) पर यथासंभव पूजा-अर्चना और दान-पुण्य करना चाहिए, क्योंकि इससे धन में वृद्धि होती है. सनातन परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन घर में दीपक जलाने का भी रिवाज है.हालांकि, बहुत कम लोग इसके सही नियम जानते हैं. तो आइए, यहां दीपक जलाने का सही तरीका जानें, जो इस प्रकार है.

दीपक जलाने का सही तरीका

सबसे पहले, मंदिर में दीपक जलाएं.

सरसों के तेल या घी के दीपक जलाएं.

दिवाली पर, पारंपरिक रूप से, शाम को सूर्यास्त के बाद, प्रदोष काल के आसपास दीपक जलाना चाहिए. इससे धन की देवी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है.

वास्तु के अनुसार, मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए; इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है.

दीपक जलाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें.

दिवाली पर दीपक जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक आपके घर का मुख्य द्वार है. इसे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का द्वार माना जाता है. इसलिए, मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएँ; इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

लिविंग रूम और मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं.

पूजा कक्ष में पीतल या चांदी का दीपक स्टैंड रखना शुभ माना जाता है; यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है, दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है.

रसोई में दीये जरूर जलाएं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई के दक्षिण-पूर्व कोने में दीया रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अन्न की प्रचुरता बनी रहती है.

अपने घर के सभी हिस्सों में दीये जलाएं, क्योंकि हर दीया एक अलग आशीर्वाद का प्रतीक है: स्वास्थ्य, धन, शांति और समृद्धि. उदाहरण के लिए, आप शुभ परिणामों के लिए अपने घर के चारों ओर 5 या 7 दीये जला सकते हैं.

दीपक जलाने की सही दिशा

पूर्व – घर की इस दिशा में दीये जलाने से स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति आती है.

उत्तर – घर की इस दिशा में दीया जलाने से समृद्धि और सफलता मिलती है.

दक्षिण – इस दिशा में दीये रखने से बचें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.