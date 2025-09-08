एक नहीं दो दिन मनाई जाएगी पापांकुशा एकादशी, जानें क्या है व्रत की पूजा विधि?

Papankusha Ekadashi 2025 Kab Hai: हिंदू धर्म (Hindu Dharm) में पापांकुशा एकादशी का काफई ज्यादा महत्व है। इस एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु (Lord Vishnu) को समर्पित होता है। इस दिन विष्णू के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। यह बाकी एकादशी से थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रतो को रखने से आपके सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही व्रत रखने वाले को भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा करने से दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।



इन दिन रखा जाएगा व्रत

वैदिक पंचांग के मुताबिक, इस साल यह व्रत आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि 02 अक्टूबर को शुरू होगा और 03 अक्टूबर को शाम 06:32 तक रहने वाला है। यानी हर त्यौहार की तरह यह व्रत भी दो दिन पड़ रहा है। इसी कारण उदयातिथि के मुताबिक, 03 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फिर 3 अक्टूबर को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त 6:15 बजे से लेकर 08:37 तक ही रहने वाला है।

पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि

व्रत रखने के लिए जल्द उठ कर स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। पूजा स्थल की साफ-सफाई करके भगवान की चौकी को साफ कर लें। फिर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद श्रीहरि के सामने तेल या फिर घी का दिया जलाएं। दीप और कपूर भी जला सकते हैं। मिठाई या चना दाल का भोग लगा सकते हैं। एकादशी माता की आरती करें और फिर प्रसाद बांटें।

