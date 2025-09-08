2025 की ऐसी तारीख, बर्बाद कर देगी आपका जीवन, होने वाला है 9.09.09 का महासंगम

9.09.2025 Astrology Prediction : साल 2025 कई राशियों के लिए शुभ (9.09.2025 Prediction) नहीं माना जा रहा है। इन राशियों को धन, करियर और सेहत से जुड़े पूरे साल कोई ना कोई परेशानी झेल सकती हैं। इस साल होने वाली अनहोनी के पीछे का कारण मंगल ग्रह माना जा है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण मंगल ग्रह है।

9 सितंबर 2025 बेहद अशुभ दिन

दरअसल यह साल मंगल का है। अगर आप 2+0+2+5 को एक साथ जोड़ते हैं, तो 9 ही आएगा। अंक शास्त्र के मुताबिक, मंगल 9 नंबर के स्वामी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मंगल ऊर्जा, साहस, शक्ति और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इस साल वैश्विक स्तर पर कई तरह के लड़ाई-झगड़े देखने को मिल सकते हैं। भूकंप, करंट लगना और जमीन का खिसकना आदि। आगे भी कई तरह की घटनाएं सुनने को मिल सकती हैं।

इस साल कई तिथि अशुभ मानी जा रही है। इन्हीं में से एक अशुभ तारीख 9.09.2025 है। इस दिन कई तरह की अनहोनी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं, कि 9.09.2025 पर अनहोनी घटना होने के आखिर कारण क्या है।

क्या है इस दिन का महत्व?

खगोलीय दृष्टि के देखें तो यह दिन बेहद अहम है। क्योंकि इस दिन तीन 9 के संयोग है। 9 तारीख और 9 वां महीना है। 2+0+2+5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस साथ ही मंगलवार का भी दिन है। हनुमान और मंगल को यह दिन समर्पित है। मंगल ही 9 नंबर के स्वामी माने जाते हैं। आज के दिन मंगल ग्रह की ऊर्जाएं काफी एक्टिव रहेंगी।

जिनके कारण मंगल (Mangal)की स्थिति कमजोर हो सकती है। इससे मंगल ग्रह पर नाकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अनहोनी होने के संकेत भी मिल सकते हैं। हालांकि, कुछ उपायों को करके इसके प्रकोप से बच सकते हैं। साथ ही इसके प्रभावो को भी कम किया जा सकता है।

इस दिन बरतें ये सावधानियां

इस दिन अकेले घर के बाहर ना जाएं

झगड़ों से दूर रहें

सोच-विचार कर फैसला लें

सेहत का रखें ख्याल

बाल ना काटें

पैसे उधार न लें

तामसिक चीजों को ना खाएं

जरूर करें ये 5 उपाय

हनुमानजी की पूजा अर्चना करें

लाल रंग की चीजों को जरूर दान करें

मंगल मंत्र का जाप करते रहें

बाहर निकलते हुए गुड़ खाएं

