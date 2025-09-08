Pitru Paksha Pehla Shradh 2025: पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध आज, कब और कैसे करें श्राद्ध कार्यक्रम

Pitru Paksh First Shradh 2025: पितृ पक्ष की शुरूआत 7 सितंबर को हो गई थी, आज यानि 8 सितंबर को पहला श्राद्ध है। पितृ पक्ष की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। इसका समापन 21 सितंबर को होगा. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करते हैं, ताकि पितरों की कृपा बनी रहें. 15 दिनों तक चलने वाले पितृ की श्राद्ध करते हैं तो जान लें शुभ मुहूर्त में कैसे करें श्राद्ध?

पहला श्राद्ध शुभ मुहूर्त 2025 (Pratipada Shradh Muhurat 2025)

प्रतिपदा श्राद्ध – 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार

अपराह्न काल – दोपहर 12:49 से दोपहर 03:18 बजे तक. (अवधि – 2 घण्टे 29 मिनट)

प्रतिपदा तिथि शुरू – 7 सितंबर को रात 11:38 बजे से.

प्रतिपदा तिथि समाप्त – 8 सितंबर को रात 09:11 बजे तक.

घर पर कैसे करें श्राद्ध कार्यक्रम?

घर पर श्राद्ध कार्यक्रम करना बहुत ही सरल है, यदि उसे श्रद्धा और नियम से किया जाए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। फिर गंगाजल का छिड़काव करके स्थान को शुद्ध करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। एक तांबे या पीतल के पात्र में जल, दूध, तिल, जौ, सफेद फूल और कुश डालकर पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर जल अर्पित करें और “ॐ पितृभ्यः नमः” मंत्र का जाप करें। चाहें तो जौ, चावल, तिल और दूध मिलाकर पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें। इसके बाद घर में सात्त्विक भोजन तैयार करें और पहले ब्राह्मण को भोजन कराएँ। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हों तो पंचबली करें—गाय, कुत्ते, कौए, चींटी और पीपल वृक्ष के लिए अन्न अर्पित करें। अंत में यथाशक्ति दान-दक्षिणा दें और पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार श्राद्ध कार्यक्रम घर पर सरलता से किया जा सकता है।