मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य
Home > धर्म > मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य

मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य

Karva Chauth Is Not Celebrated In Mathura: आज करवा चौथ का त्योहार पूरे भारत में बेहद धूम धाम से मनाया जा रहा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के मथुरा में एक ऐसा महोल्ला हैं जहां करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाया जाता हैं, क्योंकि इस महोल्ले को श्राप दिया गया हैं, चलिए जानते हैं यहां इसके पीछे का गहरा रहस्य

By: chhaya sharma | Last Updated: October 10, 2025 6:00:45 PM IST

Karva Chauth Is Not Celebrated In Mathura
Karva Chauth Is Not Celebrated In Mathura

Karwa Chauth: आज करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और अपने पती की अच्छी सेहत और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना चौथ माता से करती हैं.  इस दिन महिलाए सजती संवरती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं. इसके बाद रात के समय  शिव पार्वती, गणेश जी और चौथ माता की पूजा करती हैं और चांद निकलने के बाद  चंद्रमा को अर्घ्य देती है और अपना व्रत पूरा करती हैं. आज करवा चौथ का त्योहार पूरे भारत में बेहद धूम धाम से मनाया जा रहा है. करवा चौथ का त्योहार पूरे भारत में बेहद धूम धाम से मनाया जा रहा है. लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाया जाता हैं, तो चलिए जानते हैं कौस सी है वो जगह और क्यों नहीं मनाया जाता यहां करवा चौथ? 

मथुरा में एक शापित मोहल्ला, जहां नहीं करती महिलाए करवा चौथ का व्रत

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसा मोहल्ला है जहां करवाचौथ नहीं मनाया जाता हैं, क्योंकि यहां इस जगह पर करवाचौथ के दिन अधिक अंधेरा रहता है, जिसका मतलब है कि  मथुरा के इस मोहल्ले की कोई भी महिला करवाचौथ का व्रत नहीं करती और न ही श्रृंगार करती  और ना ही आज के दिन कोई पूजा करती है. इसके पीछे की कहानी इतनी ज्यादा डरावनी और हैरान कर देने वाली हैं कि आपके भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जायेंगे.

हुई थी नई दुल्हन के पति की हत्या

कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले मथुरा के नौहझील के गांव रामनगला का एक ब्राह्मण युवक यमुना के पार स्थित ससुराल से अपनी नवविवाहिता पत्नी को विदा कराकर घर ला रहा था. वो सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से लौट रहा था. इस दौरान रास्ते में सुरीर के कुछ लोगों उस युवक से विवाद शुरू कर दिया और कहां कि उसके भैंसे को अपना बताया. विवाद इतना बढ़ गया कि सुरीर के लोगों के हाथों गांव रामनगला के उस युवक की हत्या हो गयी.

और पढ़ें: Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय

सती ने दिया था श्राप

अपने सामने अपने पति की हत्या होते देख दुल्हन बिलख गई और उस युवक की नई दुल्हन ने इस मोहल्ले के लोगों को श्राप दिया और कहा- जैसे मैं अपने पति के शव के साथ सती हो रही हूं, उसी तरह इस मोहल्ले की कोई भी महिला अपने पति के सामने सज धज कर सोलह श्रृंगार करके नहीं रहेगी. अब इसे सती का श्राप कहें या फिर अपनी पति की मौत से बिलखती पत्नी के प्रकोप यै कहर. 

इसलिए नहीं मनाया जाता यहा करवा चौथ का त्योहार

इसके बाद ये घटना मोहल्ले पर काल बन कर टटी और जवान युवकों की मौत होने लगी और तमाम विवाहित महिलाए विधवा हो गई. मथुरा का ये महोल्ला जैसे तबाह होने लगा. इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को सती के कोप माना और उस सती का मन्दिर बनवाकर क्षमा याचना की. कहा जाता है कि सती का मंदिर बनवाने और पूजा करने के बाद अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला तो बंद हो गया, लेकिन महिलाएं यहां सुहाग सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं करती है और ना ही कोई श्रृंगार करती हैं. पहले से चली आ रही इस परम्परा को तोड़ने का साहस किसी महिला में नहीं है फिर चाहें कहें  सती के श्राप के भय.

और पढ़ें: Karwa Chauth 2025: आज रात में करें ये असरदार “टोटके”, पति हो जायेंगे जोरू के गुलाम, नहीं देखेंगे किसी पराई स्त्री की तरफ

Disclaimer:स लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: karwa chauth 2025Mathura CurseMathura Curse placeMathura karwa chauth StoryMathura StorySati CurseSati Curse Mathura palace
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य
मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य
मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य
मथुरा का “शापित” मोहल्ला, नहीं मनाया जाता यहां करवाचौथ और न ही करती हैं महिलाएं कोई श्रृंगार, जानें क्या है रहस्य