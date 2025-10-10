Karwa Chauth 2025: आज रात में करें ये असरदार “टोटके”, पति हो जायेंगे जोरू के गुलाम, नहीं देखेंगे किसी पराई स्त्री की तरफ

Karwa Chauth 2025 Night Upay: आज करवा चौथ का त्योहार है और आज के दिन सभी विवाहित महिलाए अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए व्रत करती हैं. यह त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा का नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है और पति-पत्नी के रिश्ते में एक नया उत्साह भरता है. इस दिन पूजा पाठ और चंद्र दर्शन का भी बेहद महत्व होता हैं. करवा चौथ के दिन कहानी सुने और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता हैं.

करवा चौथ व्रत का महत्व

कहा जाता हैं कि जो भी महिला पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत और पूजा करती हैं, उसके पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में खुशिया आती हैं. पति पत्नी में प्यार बढ़ता हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और विश्वास भी बना रहता हैं. पूजा और व्रत के अलावा आज करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे टोटके भी बताए गये हैं, जिन्हें आज रात में करने से आपके पति आपसे ओर भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे, जीवन में रोमांस बढ़ जाएगा और आपके पति कभी भी किसी भी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे, चलिए जानते हैं करवा चौथ के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में.

करवा चौथ के दिन करें ये उपाय (Karwa Chauth 2025 Night Remedies)

अर्घ्य देते समय करें ये काम

करवा चौथ के दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले जल में थोड़ा सा दूध और चावल मिला लें. इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए पति-पत्नी दोनों मिलकर ‘ॐ सोमाय नमः’ या ‘ॐ शिवाय नमः’ मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से चंद्र देव खुश होते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है

लाल फूल चढ़ाएं

करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा करते हुए लाल रंग का फूल शामिल करें. फिर पूजा के बाद इन लाल फूलों को अपने बेडरूम या अलमारी में किसी पवित्र जगह पर संभालकर रख दें. ऐसा करने से पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं और विश्वास बढ़ता है.

गणेश जी की पूजा

करवा चौथ के दिन रात के समय चंद्र पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इस पूजा में पति-पत्नी दोनों को साथ में बैठना चाहिए. पूजा में गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित और पूजा के दौरान पति अपनी पत्नी के माथे पर कुमकुम लगाएं. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है और रिश्तों में दूरियां कम होती है.

पत्नी को दें ये खास उपहार

करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के लिए निर्जला व्रत करती हैं, ऐसे में पति को भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्हें तोहफे देना चाहिए, क्योंकि महिलओं को तोहफे बेहद पसंद होते हैं. ऐसे में आप पति अपनी पत्नी को लाल या गुलाबी रंग की साड़ी या कोई उपहार दे सकते हैं, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है.

सुहाग की सामग्री दान करें

करवा चौथ के दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाए किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी जैसी सुहाग की सामग्री दान कर ससती हैं. ऐसा करने से करवा माता का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में शांती बनी रहती है. लेकिन ध्यान रहें की आज के दिन आप अपना श्रृंगार का सामान किसी को इस्तेमाल ना करने दें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.