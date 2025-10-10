Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय
Home > धर्म > Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय

Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय

Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time City Wise: आज करवा चौथ के दिन है और इस दिन महिलाओं को चांद का बेहद बेसब्री से इंतजार रहता हैं, रह किसी का यही सवाल होता हैं कि आज करवा चौथ के दिन चांद किसी समय निकलेगा? वैसे तो हर देश में चांद अगल- अलग समय पर नजर आता हैं, चलिए जानते हैं यहां कि दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में आज चंद्र उदय का समय क्या है?

By: chhaya sharma | Last Updated: October 10, 2025 7:05:35 PM IST

Delhi CM Rekha Gupta Karwa Chauth
Delhi CM Rekha Gupta Karwa Chauth

Karwa Chauth Par Chand Kab Niklega? आज करवा चौथ के दिन मिहलाएं अपने पति के लिए पूरे दिन बिना खाए पिए व्रत करती है और अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन का कामना करती हैं. शाम में महिलाएं भगवान गणेश के साथ-साथ चौथ माता की पूजा करती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से पानी पी कर व्रत खोलती हैं. कहा जाता हैं कि चंद्रमा को देखे और अर्घ्य दिए बिना  ये व्रत पूरा नहीं होता है. यही कारण है कि करवा चौथ के दिन हर व्रती महिला चांद निकलने का बेहद बेसब्री से इंतजार करती हैं. 

करवा चौथ के दिन आज चांद कब निकलेगा? ( Karwa Chauth Par Chand Kab Niklega)

करवा चौथ के दिन हर महिला का यही सवाल होता हैं कि आज चांजद कब निकलेगा यां फिर करवा चौथ का चांद किस समय दिखाई देगा? ऐसे में अगर आप भी आज चांद के निकलने का समय जानना चाहतें हैं, तो यहां हमने आपको आज के दिन चांद निकलने का समय (Today Moonrise Time) यहां बताया हैं. वैसे तो चांद निकलने का समय हर जगह अगल-अलग होता हैं. यहां आप जान सकते हैं के आज दिल्ली में, नोएडा में, गुरूग्राम में और मुंबई में चांद निकलने का समय क्या हैं? 

Delhi Today Moonrise Time

दिल्ली में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 13 मिनट पर निकलेगा 

Noida Today Moonrise Time

नोएडा में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 12 मिनट पर निकलेगा

Gurugram Today Moonrise Time

गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 14 मिनट पर निकलेगा

Mumbai Today Moonrise Time

मुंबई में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 55 मिनट पर निकलेगाइस समय पर चांद देखकर महिलाएं आज अपना करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं. करवा चौथ पर चंद्र देवता की पूजा होती है. सुहागिन महिलाएंं छलनी की मदद से चांद देखती हैं फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं और पैर छूती हैं और इस तरह से अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं. 

और पढ़ें:  Karwa Chauth 2025: आज रात में करें ये असरदार “टोटके”, पति हो जायेंगे जोरू के गुलाम, नहीं देखेंगे किसी पराई स्त्री की तरफ

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj chand kitne baje niklegakarwa chauth 2025karwa chauth moon rise timeKarwa Chauth Par Chand Kab NiklegaToday Moonrise Time
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय
Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय
Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय
Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय