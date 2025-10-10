Karwa Chauth 2025 Today Moonrise Time: आज कब निकलेगा चांद? जानें यहां दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम मुंबई में चंद्र उदय समय

Karwa Chauth Par Chand Kab Niklega? आज करवा चौथ के दिन मिहलाएं अपने पति के लिए पूरे दिन बिना खाए पिए व्रत करती है और अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन का कामना करती हैं. शाम में महिलाएं भगवान गणेश के साथ-साथ चौथ माता की पूजा करती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से पानी पी कर व्रत खोलती हैं. कहा जाता हैं कि चंद्रमा को देखे और अर्घ्य दिए बिना ये व्रत पूरा नहीं होता है. यही कारण है कि करवा चौथ के दिन हर व्रती महिला चांद निकलने का बेहद बेसब्री से इंतजार करती हैं.

करवा चौथ के दिन आज चांद कब निकलेगा? ( Karwa Chauth Par Chand Kab Niklega)

करवा चौथ के दिन हर महिला का यही सवाल होता हैं कि आज चांजद कब निकलेगा यां फिर करवा चौथ का चांद किस समय दिखाई देगा? ऐसे में अगर आप भी आज चांद के निकलने का समय जानना चाहतें हैं, तो यहां हमने आपको आज के दिन चांद निकलने का समय (Today Moonrise Time) यहां बताया हैं. वैसे तो चांद निकलने का समय हर जगह अगल-अलग होता हैं. यहां आप जान सकते हैं के आज दिल्ली में, नोएडा में, गुरूग्राम में और मुंबई में चांद निकलने का समय क्या हैं?

Delhi Today Moonrise Time

दिल्ली में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 13 मिनट पर निकलेगा

Noida Today Moonrise Time

नोएडा में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 12 मिनट पर निकलेगा

Gurugram Today Moonrise Time

गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 14 मिनट पर निकलेगा

Mumbai Today Moonrise Time

मुंबई में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 55 मिनट पर निकलेगाइस समय पर चांद देखकर महिलाएं आज अपना करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं. करवा चौथ पर चंद्र देवता की पूजा होती है. सुहागिन महिलाएंं छलनी की मदद से चांद देखती हैं फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं और पैर छूती हैं और इस तरह से अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.