Karwa Chauth 2025: 16 श्रृंगार करते हुए महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान, सिंदूर-मंगलसूत्र संग ये भी हैं बहुत जरूरी
Karwa Chauth 2025 आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, जो विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास हैं, इस दिन महिलाए अपने पति के लिए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और रात में चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं. इसके अलावा आज महिलों के 16 श्रृंगार (16 Shringar) करने की परंपरा भी हैं, चलिए जानते हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार में क्या-क्या सबसे जरूर होता हैं और आज उन्हें श्रृंगार करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

By: chhaya sharma | Last Updated: October 10, 2025 1:16:03 PM IST

Important Rules During 16 Shringar For Women: आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इसलिए आज करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार मनाया जा रहा है, जो विवाहित महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खास होता हैं, इस दिन महिलाए अपने पति के लिए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और रात में चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं. इसके अलावा आज के दिन महिलों के 16 श्रृंगार करने की परंपरा भी हैं, कहा जाता हैं कि आज यानी करवा चौथ के दिन महिलाओं को सज संवर कर रहनी चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चौथ माता खुश होती है, जिन्हें पार्वती का रूप माना जाता है. 

16 श्रृंगार है विवाहित महिलाओं के लिए सबसे जरूरी

16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं के लिए सबसे अहम होता हैं, क्योंकि सनातन धर्म में श्रृंगार के बिना सुहागिन स्त्रियों को अधूरा माना जाता है. इसके अलावा औरत के द्वारा किए गए 16 श्रृंगार उनकी खूबसूरती में चार चाँद लगा देते हैं. विवाह के बाद सुहागिन महिलाओं का सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल आदि पहनना अनिवार्य होता है, मान्यताओं के अनुसार जो महिला श्रृंगार करती है उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशनुमा बना रहता है और सुहाग पर किसी तरह की आंच नहीं आती है. लेकिन ज्यादातर महिलाए सिर्फ सिंदूर लगने और मंगलसूत्र पहनने को 16 श्रृंगार मानती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार में कई सारी चीजें शामिल होते हैं, जो बेहद जरूरी होती हैं. चलिए जानते हैं महिलाओं के

16 श्रृंगार में क्या-क्या सबसे जरूर होता हैं.

  1. सिंदूर
  2. मंगलसूत्र
  3. बिछिया
  4. पायल
  5. बिंदी
  6. काजल
  7. लिपस्टिक
  8. मांगटीका
  9. नाक की नथ
  10. झुमके
  11. लाल चूड़ियां
  12. मेंहंदी
  13. गजरा
  14. अंगूठी
  15. कमरबंद
  16. आलता

ये सभी सोलह श्रृंगार महिलाओं के सुखी विवाहित जीवन के लिए सबसे जरूरी माने जाते हैं. कहां जाता हैं कि इन सभी के बिना महिलाओं का श्रृंगार अधूरा हैं, ऐसे में महिलाओं को आज करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) के दिन इन सभीं चीजों से अपना श्रृंगार जरूर करना चहिए. इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सोलह श्रृंगार करने के कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं जिन्हें हर महिला को ध्यान में रखना चाहिए. तो चलिए जानते हैं यहां. 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोलह श्रृंगार के नियम 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिहालओं के लिए सोलह श्रृंगार करने के कई नियम हैं जैसे सिंदूर कैसे लगाना चाहिए, बिंदी कैसे लगाए और कब बाल बाएं. 

इस तरह लगाएं सिंदूर (Apply Vermilion Like This)

सबसे पहले जानते हैं सिंदूर लगाने के नियम के बारे में. सिंदूर सुहाग का प्रतीक, लेकिन जाने-अनजाने महिलाएं सिंदूर लगाते हुए गलती कर देती हैं जैसे कभी भी किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ होता है. दूसरी बात जितना लम्बा सिंदूर मांग में होता है पति की उम्र भी उतनी ही लम्बी होती है. ध्यान रहें सिंदूर भरते हुे मांग सीधी होनी चाहिए 

सुहागिन महिलाओं को लगाएं ऐसी बिंदी (Married Women Should Wear Such Bindi)

रंग-बिरंगी बिंदी दिखावे के तौर पर सही लगती है लेकिन शास्त्रों में ये वर्जित होती हैं, ज्योतिष के अनुसार लाल रंग की बिंदी लगाना ही सबसे शुभ होता है, इसलिए महिलाओं को हमेशा लाल रंग की ही बिंदी लगानी चाहिए

इस समय पर ना करें बालों मेंकंघी (Do Not Comb Your Hair At This Time)

शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को श्रृंगार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए की वो सूर्यास्त के बाद कंघी न करें. इसके अलावा रात को बाल खोले ना रहें. ऐसा करने से महिलाओं के जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है.

ऐसा होना चाहिए मंगलसूत्र (Mangalsutra Should Be Like This)

सिंदूर के अलावा मंगलसूत्र भी सुहाग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में महिलाों को मंगलसूत्र जरूर पहनकर रखना चाहिए. मान्यताओं के अनुसार काली मोतियों से बता हुआ और और पीले धागे में पिरोया हुआ मंगलसूत्र बेहद ही शुभ माना जाता है. ध्यान रखें मंगलसूत्र को बार-बार ना उतारे. 

