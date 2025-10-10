Karwa Chauth 2025 यहा जानें करवा चौथ की कहानी सुनने और पूजा करने का सबसे सही और शुभ मुहूर्त
Karwa Chauth Ki Kahani, Puja And Today Moon Rising Timing: आज करवा चौथ का दिन हैं और महिलाएं आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं. इस दिन व्रत के साथ पूजा करने, व्रत की कहानी सुनने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी महत्व हैं. चलिए जानते हैं यहां करवा चौथ की कहान (Karva Chauth Ki Kahani), पूजा और चांद निकलने का सही समय

By: chhaya sharma | Published: October 10, 2025 10:30:19 AM IST

Karwa Chauth Vrat Katha And Today Moon Rising Timing: आज 10 अक्टूबर के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, जो सुहागिनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत करती हैं और शाम के समय चौथ माता के साथ-साथ गणेश भगवान की पूजा करके और रात में चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से पानी पीने के व्रत का पारण करती हैं .   

करवाचौथ पर बना बेहद अद्भुद शुभ संयोग 

आज करवाचौथ के दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में रहेंगे, जो बेहद शुभ संयोग है. इसके अलावा आज के दिन शाम 5:30 बजे से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो बेहद सौभाग्यदायक है. ऐसे में रोहिणी नक्षत्र और उच्च राशि के चंद्रमा का अद्भुद शुभ संयोग चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का दर्शन सबसे शुभ है. वहीं इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया भी नहीं रहने वाला है, जिसके कारण व्रती महिलाएं पूजा-पाठ बिना किसी विघ्न-बाधा के कर सकती हैं. इसके अलावा आज शुक्रवार भी है और मान्यता है कि शुक्रवार के दिन चंद्र दर्शन करना बेहद लाभदायक होता है, ऐसा करने से लक्ष्मी में वृद्धि होती है और नेत्र ज्योति बढ़ती. 

क्या है करवा चौथ की कहानी सुनने और पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth Vrat Katha Puja And Moon Rising Timing)

  • करवा चौथ व्रत का समय- करवा चौथ का व्रत सुबह 06:19 से रात 08:13 तक रहेगा. करवा चौथ व्रत की अवधि अवधि 13 घंटे 54 मिनट तक रहेगी
  • करवा चौथ की कथा सुनने (Karva Chauth Ki Kahani) एवं पूजन का समय : आज सुबह 9:12 बजे से 10:30 बजे के बीच लाभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा, इस दौरान आप करवा चौथ की कहानी सुन सकते हैं और पूजा कर सकते हैं. वही आज दोपहर 12.06 बजे से 01:33 बजे के बीच शुभचौघड़िया में कथा श्रवण और पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त होगा.
  • करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय (Moon Rising Timing Today) आज 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ का चांद रात 08:13 बजे निकलेगा. बता दें कि हर स्थान पर चंद्रोदय का समय अलग-अलग हो सकता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

