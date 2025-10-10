Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन राहुकाल का समय? इस अशुभ मुहूर्त में आज गलती से भी न करें पूजा, हो जायेगा विनाश

Karwa Chauth 2025 Shubh Muhurat And Rahu Kaal Timings: आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इसलिए आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, जो विवाहित जोड़ों के लिए सबसे खास होता है. क्योंकि करवा चौथ का त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा का नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है. यह त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते में एक नया उत्साह भरने का काम करता है.

करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय (Shubh Muhurat And Rahu Kaal Timings On Karwa Chauth 2025)

करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए और पिएं निर्जला व्रत करती हैं और अपने पति की दीर्घायु, सौभाग्य और गृहस्थ जीवन की कामना करती है.आज के दिन महिलाएं शिव-पार्वती की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं. तो चलिे जानते हैं यहां आज करवा चौथ के दिन का शुभ-अशुभ मुहूर्त (Shubh Ashubh Muhurat Today, चौघड़िया, राहुकाल, (Rahu Kaal Timing Today) और चंद्रोदय का समय (Karwa Chauth Moon Rising Today Timing) के बारे में.

आज का पंचांग (10 October 2025 Today Panchang)

आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 19 मिनट पर हुआ था

सूर्यास्त का समय आज शाम 5 बजकर 57 मिनट पर होगा

चतुर्थी तिथि आज रात 08 बजकर 03 मिनट तक रहेगी, फिर पंचमी तिथि लग जाएगी

कृतिका नक्षत्र आज शाम 05 बजकर 31 मिनट तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र लग जायेगा.

सिद्धि योग आज शाम 05 बजकर 41 मिनट तक रहेगा, फिर व्यतीपात योग लग जाएगा.

चन्द्रमा आज अपनी उच्च राशि वृष पर संचार करेगा और आज शुक्रवार का दिन हैं, जो बेहद शुभ है

और पढ़ें: Karwa Chauth 2025 यहा जानें करवा चौथ की कहानी सुनने और पूजा करने का सबसे सही और शुभ मुहूर्त

करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त (Auspicious Time On Karva Chauth)

आज करवा चौथ के दिन अभिजित मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 50 मिनट से लेकर् 12 बजकर 37 मिनट तक रहेगा

आज करवा चौथ के दिन अमृत काल- दोपहर 03 बजकर 21 मिनट से शाम 04 बजकर 47 मिनट तक रहेगा

आज करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 49 मिनट से 05 जकर 37 मिनट तक रहेगा.

करवा चौथ के दिन अशुभ मुहूर्त (Inauspicious Time On Karva Chauth)

आज करवा चौथ के दिन राहुकाल का समय (Rahu Kaal Timing Today) सुबह 10 बजकर 40 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक

आज करवा चौथ के दिन गुलिक काल- 07 बजकर 45 मिनट से लेकर 09 बजकर 13 मिनट तक

आज करवा चौथ के दिन यमगण्ड- शाम 4 बजकर 24 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.

आज करवा चौथ के दिन का चौघड़िया का समय (Choghadiya Timings Today 10 October Karwa Chauth 2025)

सुबह- 06:00 से 07:30 तक (चर)

सुबह- 07:30 से 09:00 तक (लाभ)

सुबह- 09:00 से 10:30 तक (अमृत)

सुबह- 10:30 से 12:00 तक (काल)

दोपहर- 12:00 से 01:30 तक (शुभ)

दोपहर- 01:30 से 03:00 तक (रोग)

दोपहर- 03:00 से 04:30 तक (उद्वेग)

शाम- 04:30 से 06:00 तक (चर)

और पढ़ें: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की पूजा किस दिशा में करना होता है शुभ, जानें यहां

आज 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय (Moonrise Time On Karwa Chauth Today 10 October)

10 अक्टूबर को करवा चौथ पर चांद रात 08:12 के करीब दिखेगा (मानक समय). लेकिन हर शहर में चांद दिखने का समय अलग हो सकता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.