Dhanteras 2025: धनतेरस पर पुरूष करें ये 5 काम, मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Dhanteras 2025: धनतेरस दीपावली की शुरुआत का पहला और सबसे शुभ दिन होता है. यह दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि भगवान को समर्पित है. इस दिन पुरुष यदि कुछ खास कार्य श्रद्धा और विधि से करें, तो न केवल धन-लाभ होता है बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य भी बढ़ता है. आइए जानते हैं धनतेरस के दिन पुरुषों को कौन से 5 कार्य अवश्य करने चाहिए.
धनतेरस पर पुरुष करें ये 5 शुभ काम
1. सुबह जल्दी उठकर स्नान और दीप प्रज्वलन करें
धनतेरस के दिन पुरुषों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव का ध्यान करें. ऐसा करने से दिनभर शुभ ऊर्जा बनी रहती है और कार्यों में सफलता मिलती है.
2. कुबेर और धन्वंतरि की पूजा करें
धनतेरस पर पुरुषों को शाम के समय भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की विधिवत पूजा करनी चाहिए. पूजा के समय शुद्ध घी का दीप जलाएं और चांदी या तांबे के सिक्के अर्पित करें. ‘ॐ श्री कुबेराय नमः’ और ‘ॐ धन्वंतरये नमः’ मंत्र का 11 बार जाप करने से धन वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है.
3. सोना, चांदी या बर्तन खरीदें
धनतेरस को खरीदारी का दिन माना जाता है. पुरुषों को इस दिन घर के लिए नया बर्तन, सोना, चांदी या स्टील का सामान खरीदना शुभ होता है. यह खरीदारी पूरे वर्ष आर्थिक उन्नति का संकेत देती है. अगर नया बर्तन खरीदें तो उसमें जल भरकर पूजा स्थल पर रखें और दीपावली तक सुरक्षित रखें.
4. घर के उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक लगाएं
धनतेरस की शाम को पुरुषों को घर की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में दीपक जलाना चाहिए. यह स्थान वास्तु के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है. यहां दीपक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है.
5. दान और सेवा का कार्य करें
धनतेरस पर पुरुषों को गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या दीपदान करना चाहिए. यह पुण्य का कार्य न केवल लक्ष्मी कृपा दिलाता है बल्कि पापों का नाश भी करता है. इस दिन किसी को खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना गया है.