Dhanteras 2025: धनतेरस पर महिलाएं करें ये 5 काम, घर में होगी बरकत

Dhanteras 2025 Ka Mehtav: आज 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है, इस दिन कुछ खास उपायों को करने का विशेष महत्व है. इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस दिन महिलाएं कुछ खास उपायों से घर में सुख-समृद्धि ला सकती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा पा सकती हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: October 18, 2025 7:37:47 AM IST

dhanteras kyu mnat hai
dhanteras kyu mnat hai

Dhanteras 2025: धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ शुभ कार्य करने से घर में न केवल लक्ष्मी जी का आगमन होता है, बल्कि पूरे वर्ष समृद्धि और सौभाग्य भी बना रहता है. खासतौर पर महिलाओं के लिए यह दिन बेहद शुभ माना गया है. आइए जानते हैं धनतेरस के दिन महिलाएं कौन-से 5 कार्य करें, जिससे घर में धन-धान्य की बरकत बनी रहे.

धनतेरस के दिन महिलाएं करें ये 5 काम, मिलेगी सुख-समृद्धि

1. शाम के समय दीपदान करें

धनतेरस की शाम जब सूर्यास्त हो जाए, तब महिलाएं घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे और रसोई घर में दीपक जलाएं. घर के हर कोने में दीपक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है. खासकर घर के दक्षिण दिशा में दीपक लगाना बहुत शुभ माना जाता है.

2. धन और बर्तन की खरीदारी करें

इस दिन नई वस्तु या बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. महिलाएं चांदी का सिक्का, स्टील, तांबे या पीतल का बर्तन अवश्य खरीदें. यह क्रय “धन वृद्धि” का प्रतीक है. अगर संभव हो तो थोड़ी-सी सोने की वस्तु भी खरीदें, क्योंकि यह समृद्धि और दीर्घकालिक शुभता का संकेत है.

3. लक्ष्मी-कुबेर की पूजा विधि से करें

शाम के समय महिलाएं लक्ष्मी-कुबेर की विधिवत पूजा करें. साफ-सुथरे स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की प्रतिमा स्थापित करें. धूप, दीप, फूल, अक्षत और मिठाई अर्पित करें. लक्ष्मी जी को कमल का फूल और चावल अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना गया है.

4. घर की साफ-सफाई और सजावट करें

धनतेरस पर महिलाएं घर के हर कोने को स्वच्छ रखें और दरवाजे पर रंगोली बनाएं. स्वच्छता माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है. कहा जाता है कि जिस घर में सफाई और उजाला रहता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं.

Dhanteras 2025: धनतेरस पर बन रहे हैं मंगलकारी योग, जानें खरीदारी का शुभ मुहूर्त

5. दान-पुण्य करें

धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दीपक दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. महिलाएं इस दिन गरीबों या ब्राह्मणों को वस्त्र या मिठाई दान करें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सौभाग्य बढ़ता है. 

Dhanteras Puja Vidhi 2025: धनतेरस के दिन इस विधि विधान से करें भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी, कुबेर और यमराज की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और…

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

Tags: dhanteras 2025dhanteras ka mehtavprosperity
Dhanteras 2025: धनतेरस पर महिलाएं करें ये 5 काम, घर में होगी बरकत

