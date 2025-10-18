Home > धर्म > Dhanteras 2025: धनतेरस पर बन रहे हैं मंगलकारी योग, जानें खरीदारी का शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025: धनतेरस पर बन रहे हैं मंगलकारी योग, जानें खरीदारी का शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2025: इस बार धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है. इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है. इस दिन कई मंगलकारी योग बन रहे हैं जिनमें भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से आरोग्य स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. साथ ही इस दिन कुछ खास मुहूर्तों में खरीदारी करने से घर में अपार सुख-समृद्धि आती है. तो आइए जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त के बारे में.

By: Shivi Bajpai | Published: October 18, 2025 7:18:11 AM IST

Dhanteras 2025 Subh Yog and Muhurat: आज 18 अक्टूबर को पूरे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है. पूजा-पाठ के साथ-साथ इस दिन सोना-चांदी खरीदने का भी विधान है. तो आइए जानते हैं कि इस बार कौन-से मंगलकारी योग बन रहे हैं जिनमें शॉपिंग करना बेहद शुभ माना जाएगा.

धनतेरस 2025 (Dhanteras 2025)

हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार 18 अक्टूबर यानी कल दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पड़ने वाली है. ये तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा.

धनतेरस पर पड़ रहा है मंगलकारी योग (Dhanteras 2025 Shubh Yog)

धनतेरस के दिन ब्रह्म योग का निर्माण होगा. इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से सुख-समृद्धि का वास होता है और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है.

शिववास योग 

धनतेरस के शुभ अवसर पर शिववास योग भी पड़ रहा है. इस दौरान देवों के देव महादेव नंदी पर सवार होंगे. इस दौरान शुभ योग में आपको विशेष कामों में सफलता मिलेगी.

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त 

ज्योतिषों की मानें तो, धनतेरस पर खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त हैं.

प्रथम मुहूर्त: सुबह 8 बजकर 50 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 33 मिनट तक 

दूसरा मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर 12 बजकर 28 मिनट तक

तीसरा मुहूर्त: शाम 7 बजकर 16 मिनट से 8 बजकर 20 मिनट तक

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

शुभ काल- सुबह 7 बजकर 49 मिनट से सुबह 9 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. 
लाभ उन्नति मुहूर्त- दोपहर 1 बजकर 32 मिनट से दोपहर 2 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. 
अमृत काल- दोपहर 2 बजकर 57 मिनट से शाम 4 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. 
चर काल- दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से दोपहर 1 बजकर 32 रहेगा.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

