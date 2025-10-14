Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन कहीं आप तो नहीं खरीद रहे हैं गलत बर्तन! यहां जानें किस तरह के बर्तनों को खरीदना होगा शुभ

Dhanteras 2025: धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे शुभ होता है. इस दिन लोग सोना-चांदी और वाहन खरीदते हैं. लेकिन अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है, तो आप धनतेरस के दिन झाड़ू और बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है. लेकिन क्या आप धनतेरस के दिन गलत तरह के बर्तन तो नहीं खरीद रहे हैं, चलिए जानते हैं यहां कि धनतेरस पर किस तरह के बर्तनों को खरीदना सबसे शुभ होता हैं.

धनतेरस कब है? (Dhanteras Date 2025)

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12 बजकर 20 मिनट से होगा. वहीं,19 अक्टूबर, रविवार को दोपहर के 1 बजकर 52 मिनट पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी. धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरि अपने हाथों में अमृत से भरा पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे. तभी से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है. धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और जीवन में सौभाग्य आता है.

धनतेरस के दिन किस प्रकार के बर्तन खरीदने चाहिए? (What Type Of Utensils Should Be Bought On Dhanteras?)



धनतेरस के दिन तांबे, कांसे और पीतल की धातु से बने बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ होता है क्योंकि इन धातुओं से बने बर्तनों को हिंदू धर्म में पवित्र और मंगलकारी बताया गयां. बता दें कि धनतेरस के दिन किस तरह के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए. धनतेरस के दिन लोहे, प्लास्टिक, स्टील और काली मिट्टी से बने बर्तन भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए. ऐसा करना बेहद अशुभ होता है.

