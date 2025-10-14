Diwali 2025 Black Magic: दिवाली की रात बचें इन तंत्र-मंत्र और टोने-टोटकों से! नहीं तो हो जायेगी हस्ती खेलती जिंदगी मिनटों मे तबाह

Diwali 2025 Black Magic: दिवाली का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है. दिवाली की रात यानि महानिशा की रात तंत्र साधना के लिए विशेष मानी जाती है, क्योंकि अमावस्या की यह रात अलौकिक और दैवीय शक्तियों के सक्रिय होने का समय होती है, इसलिए इस रात को ‘तंत्र की महारात्रि’ कहा जाता है, तंत्र-मंत्र के अनुयायी इस रात का उपयोग अपनी शक्तियों को सिद्ध करने और विशेष अनुष्ठान करते हैं. दिवाली की रात तंत्र साधना करने वाले मनोकामना सिद्धि के लिए ऐसे टोटके करते हैं, जिसमें फंसकर आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है, ऐसे में दिवाली के दिन आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत हैं. चलिए जानते हैं यहां दिवाली के दिन कैसे टोटकों से बचकर रहना चाहिए.

महानिशा के दिन होते हैं तंत्र मंत्र और टोने टोटके

दिवाली की रात महानिशा मानी जाती है, जो तंत्र साधना के लिए बेहद खास होती है. इस दिन गलियों, चौराहों और पीपल के पेड के नीचे खूब टोने-टोटके किए जाते है, लोग अपनी इच्छी की पूरती के लिए इसका सहारा लेते हैं और अपनी जिंदगी संवारने के लिए, किसी ओर की जिंदगी का नहीं सोचते. ऐसे में आप भी दिवाली के दिन तंत्र साधना करने वाले इन लोगों के चक्कर में ना फंस जाए. इसिलए आपको दिवाली के दिन तेल, दाल और काले कपड़े से सावधान रहने की बेहद जरूरत है.

काला कपड़े का टोटका

असाध्य बीमारियों के शिकार लोगों की परेशानी दूर करने के लिए दिवाली के दिन कई तरह के टोटके किए जाते हैं. इसके लिए तंत्र साधना करने वाले काले कपड़े में दाल बांध कर उसे तेल में डुबो कर सड़क या चौराहों पर रख देते हैं. बीमारी जानलेवा होती है, इसलिए सड़क पर कपड़े की छोटी पोटली पड़ी दिखे तो उससे बचकर निकलना सही होता है.

दिवाली के दिन पड़ोसियों को ना दें दही

भाग्य, व्यक्ति को सफलता दिलाता है, लेकिन कुछ लोगों के कर्म इतने खराब होते हैं कि वह जीवन में हमेशा गरीबी, कंगाली और कर्ज में डूबे रहते हैं. ऐसे में कई लोग तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं. तंत्र साधना करने वाले दिवाली की रात पड़ोसियों से दही मांगते हैं. इस टोटके के पीछे यह विश्वास है कि दही की जाक निरन्तर दही जमाती रहती है, वैसे ही मांगा हुआ दही भी घर में निरन्तर धन की वृद्धि करता है. ऐसे में दिवाली के दिन किसी को भी दही ना दें.

चौराहे पर रख दी जाती है घर की क्लेश

परिवारों के सदस्यों मे अक्सर लड़ते-भिड़ते रहते हैं. इस क्लेश को खत्म करने के लिए तंत्र साधना करने वाले दिवाली की रात कच्ची मिट्टी के घड़े में थोडी सी जौ, पांच सिक्के और भेरव मुठिया रखवा कर सड़क के बीचों बीच चौराहे पर रखते हैं. इससे पीछे तांत्रिकों का विश्वास है कि इसके बाद घर की क्लेश खत्म हो जाता है और धन आगमन के भी नये-नये स्त्रोत खुलते जाते हैं. ऐसे में दिवाली के एक दो दिन बाद तक सड़क पर कोई मटकी रखी दिखाई दे तो उससे बचकर निकले

अपनी कोख भरने के लिए उजाड़ देते हैं दूसरे का आंगन

किसी को संतान की चाहत होता है, तो कोई लड़का करना चाहता है,लेकिन कई बार मुराद पूरी नहीं होती भी है. ऐसे में दिवाली की रात नि:संतान महिलाए, उन घरों के बाहर अथवा मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बाद से गुंथी हुई आटे की लोई बना कर रखना शुरू कर देती है, जिनके घरों में छोटे बच्चे रहते है. इसके अलावा नि:सन्तान महिलाएं दूसरो के छोटे बच्चों को धोखे से कोई सफेद चीज जैसे कि दही-दूध, खीर आदि खिला देती हैं. इसे ऐसा टोटका कहा जाता है, जिसकी मदद से आप अपने ऊपर की बुरी बला को दूसरे, के सिर चढा सकते है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.