दिवाली के दिन क्या करना है सबसे अशुभ? कही आप तो नहीं कर रहें ये 6 बड़ी गलतियां, हो जायेंगे कंगाल

Diwali 2025 Don't Do These Mistakes: दिवाली के दिन क्या करना शुभ होता है, जिससे माता लक्ष्मी खुश हो जायें और आप आप पर अपनी कृपा बरसाएं, लेकिन दिवाली के दिन क्या करना सबसे अशुभ होता है , ये बेहद कम लोग जानते हैं, क्या आप भी तो नहीं कर रहे हैं, दिवाली के दिन ये 6 सबसे अशुभ काम? जानें यहां

By: chhaya sharma | Published: October 14, 2025 2:25:50 PM IST

Don't Do These Mistakes on Diwali 2025
Don't Do These Mistakes on Diwali 2025

Diwali 2025 Dos And Don’t: दिवाली आने में बस अब 5 दिन बचे हैं और हर कोई दिवाली की शॉपिंग और घर की सफाई में लगा हुआ है. दिवाली के त्योहार को हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है और इसे पूरे देश में पूरे धूम धाम से मनाया जाता हैं. दिवाली के दिन धन, समृद्धि, भाग्य, सौंदर्य, और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा होती है. दिन के दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों के बारे में तो सबको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन क्या करना सबसे अशुभ होता हैं, कहीं दिवाली के दिन आप तो ऐसी गलतियां नहीं कर रहे हैं… चलिए जानते हैं यहां.

दिवाली के दिन क्या करना होता है सबसे अशुभ?

  • शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन मां लक्ष्मी ( Laxmi Puja) की पूजा में किसी भी तरह के लोहे, स्टील, प्लास्टिक और कांच के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करना सबसे अशुभ होता है और पूजा का फल आपको नहीं मिलता है, दिवाली पूजा ( Diwali Puja) में आप तांबा, पीतल और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहद शुभ है.
  • दिवाली के दिन घर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए की घर में कोई पुरानी टूटी फूटी चीजें जैसे टूटा शिशा, घड़ी, फर्निचर नहीं होना चाहिए और घर का कोई भी कोना सफाई से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है और माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है, वो उसी के घर आती है, जिसके घर गंदगी नहीं होती है. 
  • दिवाली (Diwali 2025) के दिन घर में पूजा स्थल के आसपास कोई अशुद्ध चीज जैसे जूते-चप्पल, कूड़ेदान आदि नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नराज हो सकती है और घर से वापस लोट सकती हैं, तो ऐसी भूल गलती से भी ना करें 
  • दिवाली के दिन घर में किसी भी सदस्य का अपमान नहीं करना चाहिए. खासकर घर की महिलाओं- मां, बहन, बेटी और पत्नी. ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं. क्योंकि दिवाली के दिन घर की महिलाओं को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है. 
  • दिवाली के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए, कहा जाता है कि दिवाली के दिन दिन उधार पैसे लेने या देने से व्यक्ति साल भर कर्ज में डूबा रहता है. इसलिए दिवाली के दिन ऐसा करना सबसे अशुभ होता है.
     
    दिवाली (Diwali 2025) के दिन अपने फैशन का भी ख्याल चाहिए, इस दिनभूलकर भी पूजा में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. दिवाली की पूजा के लिए इस रंग को अशुभ माना जाता है, तो दिवाली के दिन इस बात का जरूर ध्यान रखें. 

