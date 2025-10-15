Home > धर्म > Dhanteras 2025: इन चीजों के बिना नहीं होती धनतेरस की पूजा, अभी नोट करें सामग्री लिस्ट, बाजार से ले आएं जल्दी

Dhanteras Puja Samagri List: धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरि और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ताकी धन और समृद्धि, सुख-शांति और भौतिक वैभव की प्राप्ति हो. ऐसे में धनतेरस की पूजा के दौरान जरा सी भी चूक आपकी पूजा को खंडित कर सकती हैं. धनतेरस की पूजा के लिए कुछ चीजें बेहद जरूरी होती हैं, अगर आपकों नहीं पता है कि वो क्या हैं, तो यहां देखें

October 15, 2025

Dhanteras Puja Samagri List
Dhanteras Puja Samagri List

Dhanteras 2025 Important Puja Samagri List: धनतेरस के दिन पूजा का बेहद महत्व होता है. इस दिन मां लक्ष्मी जी के साथ-साथ कुबेर महाराज और माता धन्वंतरि पूजा की जाती हैं. कहा जाता है कि जो कोई भी व्याक्ति धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उस धन और समृद्धि, सुख-शांति और भौतिक वैभव की प्राप्ति होती है. इसके अलावा, धनतेरस के दिन की गई पूजा आर्थिक तंगी से छुटकारा, शुभ अवसरों में वृद्धि, और पारिवारिक कलह के नाश में भी सहायक होती है

कब है धनतेरस (Kab Hai Dhanteras)

पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है. साल 2025 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर दोपहर में 12 बजकर 20 मिनट से हो रही है, जो अगले दिन 19 अक्टूबर रविवार के दिन दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. उदय तिथि के अनुसार धनतेरस (Dhanteras Date 2025) का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 के दिन मनाया जायेगा  

धनतेरस की पूजा के लिए क्या है सबसे जरूरी?

धनतेरस की पूजा में की गई जरा सी भी चूक पूजा को खंडित कर सकती हैं, ऐसे में  धनतेरस के दिन पूजा करते हुए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा धनतेरस की पूजा (Dhanteras Puja) के लिए कुछ चीजें बेहद जरूरी होती हैं, क्योंकि उन चीजों के बिना धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है. अगर आपकों नहीं पता है कि वो क्या हैं, तो जानिए यहां और नोट करें धनतेरस की पूजा के लिए जरूरी सामग्री लिस्ट.

Vastu Tips: धनतेरस पर घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखने की सही जगह, वरना दूर हो सकती है समृद्धि!

धनतेरस के लिए जरूरी पूजा सामग्री लिस्ट (Puja Samagri List)

  • रोली
  • अक्षत
  • गाय का घी
  • शक्कर या गुढ़
  • धूप
  • गंगाजल
  • दीपक
  • लकड़ी की चौकी
  • लाल या पीले रंग का कपड़ा
  • रूई
  • पूजा की थाल
  • पूजा के लिए कलश
  • मौली
  • कपूर
  • अगरबत्ती
  • पुष्प
  • सुपारी, पान, इलायची, लौंग
  • कमल का फुल
  • गुलाब का इत्र
  • 5 प्रकार के फल  
  • मिठाई

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास

धनतेरस के लिए ये पूजा सामग्री है क्यों जरूरी

धनतेरस की पूजा के लिए यह सभी पूजा सामग्री लिस्ट सबसे जरूरी हैं. इन सामग्री से की गई पूजा विशेष फलदायक होती हैं और मां लक्ष्मी जी भी आपसे प्रस्न्न होती है. धन की कृपा आप पर बरसाती हैं. इन शुभ सामग्री से की गई पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

