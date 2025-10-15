Home > धर्म > Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन ज्यादातर लोग सोना-चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदते हैं. धनतेरस के दिन क्या-क्या खरीदना शुभ होता है, इसका तो सबको पता है, लेकिन धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए. चलिए जानते हैं यहां इसके बारे में.

By: chhaya sharma | Published: October 15, 2025 10:25:50 AM IST

What Not to Buy On Dhanteras 2025
What Not to Buy On Dhanteras 2025

What Not to Buy On Dhanteras 2025: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और धनतेरस से ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है. साल 2025 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर दोपहर में 12 बजकर 20 मिनट से हो रहा है और अगले दिन 19 अक्टूबर, रविवार के दिन दोपहर 1 बजकर 52 मिनट पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है. उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 के दिन मनाया जायेगा  

धनतेरस के दिन होती है मातां धन्वंतरि और कुबेर देवता की पूजा

धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और माता धन्वंतरि की पूजा की जाती हैं. इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन लोग नाया वाहन, नया घर, सोना-चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदते हैं. धनतेरस के दिन क्या-क्या खरीदना शुभ होता है, इसके बारे में तो सब जानते हैं. लेकिन धनतेरस के दिन क्या खरीदना होता है बेहद अशुभ, ये कम लोग जानते हैं. चलिए जानते हैं यहां

धनतेरस के दिन न खरीदें लोहे और स्टील से बनी वस्तुएं

धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तुएं को खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है. स्टील भी लोहे का ही एक रूप है, इसलिए स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए. कहा जाता है लोहा शनि का कारक होता है और इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाता हैं. ऐसे में लोहे और स्टील से बनी वस्तुओं की खरीदारी बेहद अशुभ होगी.

धनतेरस के दिन न खरीदें शीशे का सामान

धनतेरस के दिन कांच से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि  कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है. शीशा अस्थिरता का भी प्रतीक होता है, इसलिए भी धनतेरस के दिन कांच के बर्तन, शिशा या उससे जुड़ा सजावटी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर आती है.

धनतेरस के दिन न खरीदें नुकीली वस्तुएं

धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या किसी भी प्रकार की धारदार या नुकीली चीजें खरीदना बेहद अशुभ होता है. कहा जाता है कि  नुकीली वस्तुएं घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, इसलिए धनतेरस पर इन्हें खरीदने से बचना चाहिए.  

धनतेरस के दिन न खरीदें खाली बर्तन

धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन खाली बर्तन खरीदना बेहद अशुभ होता है. ऐसे में धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने के बाद उसमें कुछ रखकर घर लाए. ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि खाली बर्तन घर में खालीपन का संकेत देते हैं.

धनतेरस के दिन न खरीदें काले रंग की वस्तुएं

धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़ें या कोई वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को बेहद अशुभ बनाया गया है और इस रंग का उपयोग पूजा में नहीं करना चाहिए. धनतेरस का दिन पूजा के लिए बेहद खास होता है. इसलिए धनतेरस पर काले रंग की कोई भी वस्तु घर नहीं लानी चाहिए.

धनतेरस के दिन न खरीदें तेल और घी

धनतेरस के दिन तेल और घी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं होता है और व्यक्ति को आर्थिक तंगी  का सामना करना पड़ सकता हैं. अगर आपको इनकी जरूरत है, तो एक दिन पहले ही इनकी खरीदारी कर लें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: 18 October Dhanterasdhanteras 2025Dhanteras Date 2025Dhanteras dos and do notWhat Not to Buy On Dhanteras
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास
Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास
Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास
Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना होगा बेहद अशुभ! नहीं रखा ध्यान तो, घर में होगा दरिद्रता का वास