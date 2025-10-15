Home > धर्म > Vastu Tips: धनतेरस पर घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखने की सही जगह, वरना दूर हो सकती है समृद्धि!

Vastu Tips: धनतेरस पर घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखने की सही जगह, वरना दूर हो सकती है समृद्धि!

Dhanteras 2025: जानें वास्तु के अनुसार घर के किस कोने में मां लक्ष्मी की प्रतिमा रखें. साथ ही, कैसे घर में बढ़े धन, सुख और समृद्धि.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 15, 2025 11:50:11 AM IST

Vastu tips for Lakshmi: धनतेरस (Dhanteras) का पर्व न केवल धन और संपत्ति की प्राप्ति का संकेत देता है, बल्कि यह घर में सुख, समृद्धि और समग्र कल्याण लाने का भी अवसर होता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने से घर में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहती है. लेकिन केवल पूजा करना ही काफी नहीं है, घर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा को सही स्थान पर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा सही दिशा और कोने में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर की समृद्धि में वृद्धि होती है.

धनतेरस पर पूजा करते समय अक्सर लोग सोने, चांदी या बर्तन की खरीदारी भी करते हैं. इस अवसर पर घर के मुख्य पूजा स्थान का चुनाव और लक्ष्मीजी की प्रतिमा की दिशा तय करना बहुत जरूरी होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के पूर्व या उत्तर-पूर्व कोने में लक्ष्मीजी की प्रतिमा रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है. वहीं, पूजा के दौरान प्रतिमा की दिशा भी महत्वपूर्ण है; लक्ष्मीजी का मुख घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए ताकि उनकी कृपा पूरे घर में फैल सके.

इसके अलावा, लक्ष्मी पूजन के समय घर के वातावरण को शुद्ध और साफ रखना जरूरी है. साफ-सफाई, दीपों की रोशनी और सुंदर फूलों का उपयोग कर पूजा स्थल को सजाया जाए। घर के सदस्यों की सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है.

वास्तु के अनुसार धनतेरस पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखने के मुख्य टिप्स:

• उत्तर-पूर्व (Ishaan) कोना: घर का यह कोना धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

• पूर्व दिशा: लक्ष्मीजी की प्रतिमा का मुख घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए.

• पूजा स्थल की सफाई: प्रतिमा के चारों ओर साफ-सुथरा और व्यवस्थित स्थान रखें.

• दीप और फूलों का उपयोग: दीपक और ताजे फूलों से पूजा स्थल को सजाएं.

• मूलभूत सकारात्मकता: पूजा करते समय श्रद्धा और सकारात्मक विचार रखें, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

इन वास्तु टिप्स को अपनाकर आप धनतेरस पर घर में मां लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित कर सकते हैं और अपने घर में समृद्धि और खुशहाली बढ़ा सकते हैं.

