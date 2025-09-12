Honey trap: सोशल मीडिया पर लड़की बनकर हनी ट्रैप करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अलवर, राजस्थान से आशीष शर्मा की रिपोर्ट

Honey trap: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कांबले शरण गोपीनाथ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सोशल मीडिया पर लड़की बताकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाता था. आरोपी की पहचान डीग निवासी मुस्ताक खान के रूप में हुई है. वह फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला की फर्जी आईडी बनाकर लोगो से संपर्क कर उनसे चैट करता था.

अश्लील फ़िल्में दिखता था आरोपी

आरोपी पीड़ितों को वीडियो कॉल करता और अश्लील (ब्लू) फिल्में दिखाता और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पीड़ितों की वीडियो बना लेता और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठता था. जांच में सामने आया है कि वह किसी विशेष ऐप की मदद से लड़की की तरह आवाज निकालता था जिससे सामने वाले को शक न हो.

30 हजार रुपये नगद और दो मोबाइल फोन बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 हजार रुपये नगद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री और चैट रिकॉर्ड्स मिले हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है.

पुलिस की जनता से अपील और त्वरित कार्रवाई का भरोसा

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करते समय सतर्क रहें और किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें. ऐसे मामलों में गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.