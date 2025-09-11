Home > क्राइम > Odisha Crime: पत्नी को पीटा, छात्रनेता को नंगा सड़क पर घुमाया. कानून व्यवस्था के साथ समाज की सोच पर बड़ा प्रश्नचिह्न

Odisha Crime: पत्नी को पीटा, छात्रनेता को नंगा सड़क पर घुमाया. कानून व्यवस्था के साथ समाज की सोच पर बड़ा प्रश्नचिह्न

Odisha Crime: पति ने महिला शिक्षक और छात्र नेता को सरेआम पीटा और कपड़े उतारे. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 11, 2025 17:11:04 IST

ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
 Odisha Crime: ओडिशा के पुरी ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया.  यहां एक महिला शिक्षक और उनके साथ मौजूद छात्र नेता को महिला के पति और उसके साथियों ने न केवल बेरहमी से पीटा, बल्कि सरेआम बेइज्जत भी किया. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे आम लोगों में आक्रोश फैल गया है.

मंगलवार देर रात अचानक महिला के घर पर धावा बोल दिया

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला निमा-पड़ा इलाके में किराए के मकान में रह रही थी. वह एक स्कूल में शिक्षक हैं और पिछले कुछ समय से पति से अलग रह रही थीं. महिला के पति, जो एक कॉलेज में लेक्चरर हैं, को लंबे समय से शक था कि उनकी पत्नी का किसी और से संबंध है. इसी शक में उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मंगलवार देर रात अचानक महिला के घर पर धावा बोल दिया।

सड़क पर चलता रहा अपमानित करने का दृश्य, कोई नहीं आया सामने 

घर में उन्होंने महिला को एक छात्र नेता के साथ देखा, जिसके बाद गुस्से में आकर महिला और छात्र नेता दोनों को जबरन घर से बाहर घसीट लिया. गुस्साई भीड़ और महिला के पति ने दोनों की पिटाई की, छात्र नेता के कपड़े उतार दिए और महिला को माला पहनाकर सड़कों पर घुमाया. इस दौरान वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही और कई लोग इस घटना का वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया. 

वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में 

वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुरी पुलिस हरकत में आई और तुरंत मामला दर्ज किया. पुलिस ने महिला के पति समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी  है. सभी दोषियों पर सख्त कदम उठाए जानेकी मांग हो रही है. 

कानून व्यवस्था के साथ-साथ समाज की सोच पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है यह घटना 

यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि समाज की सोच पर भी गंभीर प्रश्न उठाती है. जिस समय महिला को सरेआम अपमानित किया जा रहा था, उस दौरान कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया. यह दर्शाता है कि भीड़ मानसिकता आज भी हमारे समाज में गहराई तक पैठ जमाए हुए है. 

पुलिस कार्रवाई पर बानी है सबकी नज़र 

अब सबकी निगाहें पुलिस कार्रवाई पर हैं कि दोषियों को कितनी सख्त सजा मिलती है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा. 

