Conversion in Rajasthan: नौकरी और शादी के लालच में धर्मांतरण, देवी-देवताओं का किया अपमान

अजमेर, राजस्थान से सुशांत प्रतीक की रिपोर्ट

Conversion in Rajasthan: अजमेर में व्यक्ति ने ईसाई धर्म गुरु पर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि पादरी ने हिंदू देवताओं पर अपमानजनक शब्द कहे जो कि निंदनीय है। पीड़ित युवक ने बताया कि पादरी ने उसे ईसाई बनने पर अमीर बनने का बड़ा लालच दिया, जिसे युवक ने स्वीकार नहीं किया।

दिया शादी और नौकरी का लालच, किया हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान

ईसाई धर्मगुरु ने अपनी कोशिश जारी रखी और धीरे-धीरे युवक की भाभी को बेटी की शादी और नौकरी का लालच दिया, जिसके चलते उसके भाई के परिवार ने बपतिस्मा ले लिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पादरी ने हिंदू देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें कहीं और कहा कि “तुम्हारे 33 करोड़ देवताओं कोई काम नहीं आए।

आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज, हो सकती है पूछताछ

आदर्श नगर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में आरोपी पादरी से पूछताछ कर सकती है।

आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार, आदर्शनगर निवासी व्यक्ति (47) की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसकी भतीजी की तबीयत खराब हुई तो भाई को किसी ने बताया कि उसे ऊपर की हवा लगी है। इसे लेकर कुंदन नगर में रहने वाले सुनील पादरी के पास इलाज करवाने के लिए भेजा था।

पादरी के पास गए तो उसने कहा कि उसे ईशु मसीह ने सख्ती दी है, वह इसके लिए प्रार्थना करेगा। पीड़ित ने पुलिस को बताया की भतीजी को कुछ पीने के लिए दिया इसके कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई।

बेटी की शादी और नौकरी का प्रलोभन

पादरी ने तबीयत ठीक होने के बाद कहा कि तुम्हारे 33 करोड़ देवता कोई काम नहीं आए। अब एक यीशु को पकड़ कर रखो। इसके बाद सुनील पादरी ने दोनों भाइयों को परिवार सहित धर्मांतरण करने के लिए कहने लगा था लेकिन दोनों भाइयों ने मना कर दिया तो आरोपी सुनील द्वारा धीरे-धीरे उसकी भाभी को बेटी की शादी और नौकरी का प्रलोभन दिया गया। तभी भाई के परिवार ने बपतिस्मा (ईसाई धर्म का एक धार्मिक संस्कार है) ले लिया।

धर्मांतरण के बाद सेज भाई से बातचीत बंद

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके बाद से उसके भाई के परिजनों ने उसे संपर्क भी तोड़ दिया और बातचीत करना बंद कर दी। आरोपी पादरी ने उसके भतीजे को भी इसी तरह उसका नाम बदलवा दिया और उसकी शादी भी किसी ईसाई बनी लड़की से करवा दी। बाद में उसे पादरी की नौकरी देकर हिमाचल भेज दिया।

आरोपों के जांच में जुटी पुलिस

आरोपी ने उसे लालच दिया कि ईसाई बनने पर वह अमीर बन जाएगा लेकिन उसने आरोपी को मना कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी सुनील धर्मांतरण के नाम पर सैकडों लोगों को निशाना बना चुका है।

वह धर्मांतरण के साथ ही हिंदू धर्म और देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर उन्माद फैलाने का भी अपराध कर रहा है। आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।