PM Modi: BJP वर्कशॉप में आम कार्यकर्ता की तरह आखरी पंक्ति में बैठे नज़र आए PM मोदी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 7, 2025 18:25:20 IST

नई दिल्ली  से मनोहर केसरी की रिपोर्ट 
PM Modi: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP)  ने अपने सांसदों के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप  का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और इसमें सबसे खास बात ये रही कि कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीछे पंक्ति वाली सीट पर बैठे हुए नजर और इसी सीट बैठकर रणनीति भी बनाई।

इस कार्यशाला की शुरुआत सुबह 9 बजे रजिस्ट्रेशन,दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम् और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। इसके बाद सांसदों ने  दो अहम विषयों पर चर्चा की :- “2027 तक विकसित भारत’ और “सोशल मीडिया का असरदार इस्तेमाल”।

भाजपा सांसदों ने किया पीएम मोदी का सम्मान

 इस मौके पर बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का सम्मान किया और उन्हें जीएसटी सुधारों के लिए बधाई भी दी। दोपहर के सत्र में सांसदों को अलग-अलग समितियों में बांटा गया, जहां कृषि, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और परिवहन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, संसद सत्र की तैयारी, संसदीय नियम-कायदे और सदन में टाइम मैनेजमेंट जैसे विषयों पर भी सांसदों को ट्रेनिंग दी गई।

वर्कशॉप का दूसरे दिन होगा उपराष्ट्रपति चुनाव पर फोकस

साथ ही, इस वर्कशॉप के दूसरे दिन पूरी तरह उपराष्ट्रपति चुनाव पर फोकस होगा जैसे कैसे मतदान करना है, किस तरह इंक का इस्तेमाल करना है, इससे संबंधित नियम क्या है ? हालांकि , 9 सितंबर 2025 को होने वाले देश के वाइस प्रेसीडेंट इलेक्शन में NDA के उम्मीदवार  सी पी राधाकृष्णन और INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने होंगे।

वाइस प्रेसीडेंट के दोनों कैंडिडेट्स आते हैं साउथ इंडिया से

NDA और INDIA ब्लॉक के दोनों उम्मीदवार साउथ इंडिया से आते हैं। जहां, सी पी  राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल हैं ,तो वहीं, सुदर्शन बी रेड्डी तेलंगाना के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। 

सुदर्शन रेड्डी का सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार दिया था जिससे बीजेपी को उनपर हमला करने मिला मौका 

इतना ही नहीं, सी पी राधाकृष्णन अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कोयंबटूर से दो बार सांसद रह चुके हैं, जबकि, सुदर्शन रेड्डी जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। वे कई अहम फैसलों के लिए चर्चित रहे, जिनमें काला धन जांच में सरकार की ढिलाई पर सख्त टिप्पणी और छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार देना शामिल है जिसे लेकर बीजेपी को हमला करने का मौका भी मिल गया है।

