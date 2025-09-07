MS Dhoni: हीरो बने महेंद्र सिंह धोनी, माधवन संग करेंगे डेब्यू?

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

MS Dhoni: रविवार की सुबह बॉलीवुड और क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं रही। आर. माधवन ने 7 सितंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया, जिसे उन्होंने वसन बाला की आने वाली प्रोजेक्ट ‘द चेज’ का टीजर बताया। इस टीजर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। वजह साफ है—इसमें पहली बार भारतीय क्रिकेट के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एकदम नए अवतार में नजर आ रहे हैं।

धोनी का एक्शन भरा अंदाज़ देख फंस रह गए दंग

टीजर में धोनी को एक टास्क फोर्स ऑफिसर के रूप में दिखाया गया है, जो दुश्मनों पर गोलियों की बरसात करते दिखाई देते हैं। उनका एक्शन-भरा अंदाज देखकर फैन्स हैरान भी हैं और बेहद एक्साइटेड भी। दूसरी ओर माधवन भी अपने इंटेंस रोल में नजर आते हैं। दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस ने टीजर को और भी ग्रैंड बना दिया है।

जानकारी थी गुप्त लेकिन धोनी की झलक ने इसे सुर्ख़ियों में ला दिया

दिलचस्प बात ये है कि अभी तक माधवन या मेकर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ‘द चेज’ एक फिल्म है, वेब सीरीज है या फिर किसी बड़े ब्रांडेड कैंपेन का हिस्सा। फिलहाल प्रोजेक्ट को लेकर पूरी जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन धोनी की झलक ने इसे पहले ही सुर्खियों में ला दिया है।

धोनी भले ही क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। अगर यह सचमुच उनकी एक्टिंग डेब्यू का संकेत है, तो ये उनके करोड़ों फैन्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा।

धोनी का नया अंदाज़ बना रहा फंस को दीवाना

सोशल मीडिया पर टीजर वायरल होते ही फैन्स लगातार ट्वीट और कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा—“कैप्टन कूल अब बने एक्शन हीरो”, तो किसी ने कहा “धोनी को इस रोल में देखना सपने जैसा है।”

अब सभी की निगाहें इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट ‘द चेज’ के ऑफिशियल रिलीज़ डेट के ऐलान पर टिकी हैं। एक बात तो साफ है—धोनी का नया अंदाज फैन्स को दीवाना बना रहा है।