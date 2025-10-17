Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…

Australian Doctor Becomes Father At 93: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक 93 साल के डॉक्टर ने साबित कर दिया है कि किसी चीज को करने की कोई उम्र नहीं होती ह. हेल्दी एजिंग एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन लेविन (Dr. John Levin) ने इस उम्र में पिता बनकर पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है.

कपल के बीच 56 साल का है अंतर

बता दें कि डॉ. लेविन ने पत्नी डॉ. यांगयिंग लू (Dr. Yangying Lu) के साथ मिलकर पिछले साल फरवरी 2024 में ही अपने बेटे गैबी (Gabby) का स्वागत किया था. पत्नी डॉ. यांगयिंग लू उनकी पोती की उम्र की है. दोनों के बीच करीब 56 साल का बड़ा अंतर है. दोनों ने साबित कर दिखाया है कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है. अब यह अतरंगी कपल एक और बच्चे का लाने की तैयारी कर चुका है.

IVF के जरिए मिली खुशी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों को इस उम्र में माता-पिता बनने की खुशी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और स्पर्म डोनेशन की मदद से मिली है. उन्होंने बताया कि- वह गैबी के 21वें जन्मदिन पर उनके साथ ही रहना चाहते हैं. हर पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों के खास मौके पर उनके साथ मौजूद रहें. अगर ऐसा होता है कि उस समय लेविन की उम्र 116 साल होगी. उन्होंने आगे कहा कि– वह गैबी के बार मिट्ज्वाह’ (Bar Mitzvah) में उसके साथ मौजूद रहकर मार्गदर्शन करना चाहते हैं.

क्या है Bar Mitzvah ?

Bar Mitzvah यहूदी परंपरा का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है. जो 13 साल की उम्र में हर बच्चे का किया जाता है. यह पर्व लड़के के यहूदी वयस्क होने का प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है. बता दें कि बी डॉ. लेविन की चौथी संतान हैं. पहली शादी से उन्हें तीन बच्चे के पिता होने का सुख मिला था. सभी की उम्र 60 के पार हो चुकी है. यहां तक की लेविन के 10 पोते-पोतियां और एक परनातिन भी है.

