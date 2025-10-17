Home > अजब गजब न्यूज > Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…

Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…

Ajab-Gajab: ऑस्ट्रेलिया के 93 साल के एक शख्स ने पिता बन सभी को हैरान कर दिया है. शख्स का कहना है कि- "उसे इस उम्र में बच्चा पैदा करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है".

By: Preeti Rajput | Published: October 17, 2025 7:02:05 AM IST

Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…

Australian Doctor Becomes Father At 93: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक 93 साल के डॉक्टर ने साबित कर दिया है कि किसी चीज को करने की कोई उम्र नहीं होती ह. हेल्दी एजिंग एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन लेविन (Dr. John Levin) ने इस उम्र में पिता बनकर पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है. 

कपल के बीच 56 साल का है अंतर 

बता दें कि डॉ. लेविन ने पत्नी डॉ. यांगयिंग लू (Dr. Yangying Lu) के साथ मिलकर पिछले साल फरवरी 2024 में ही अपने बेटे गैबी (Gabby) का स्वागत किया था. पत्नी डॉ. यांगयिंग लू उनकी पोती की उम्र की है. दोनों के बीच करीब 56 साल का बड़ा अंतर है. दोनों ने साबित कर दिखाया है कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है. अब यह अतरंगी कपल एक और बच्चे का लाने की तैयारी कर चुका है. 

IVF के जरिए मिली खुशी 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों को इस उम्र में माता-पिता बनने की खुशी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और स्पर्म डोनेशन की मदद से मिली है. उन्होंने बताया कि- वह गैबी के 21वें जन्मदिन पर उनके साथ ही रहना चाहते हैं. हर पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों के खास मौके पर उनके साथ मौजूद रहें. अगर ऐसा होता है कि उस समय लेविन की उम्र 116 साल होगी. उन्होंने आगे कहा किवह गैबी के बार मिट्ज्वाह’ (Bar Mitzvah) में उसके साथ मौजूद रहकर मार्गदर्शन करना चाहते हैं. 

मुंह बना ‘ततैया’ का छत्ता, खोलते ही बाहर निकलने की लगी होड; वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

क्या है Bar Mitzvah?

Bar Mitzvah यहूदी परंपरा का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है. जो 13 साल की उम्र में हर बच्चे का किया जाता है. यह पर्व लड़के के यहूदी वयस्क होने का प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है. बता दें कि बी डॉ. लेविन की चौथी संतान हैं. पहली शादी से उन्हें तीन बच्चे के पिता होने का सुख मिला था. सभी की उम्र 60 के पार हो चुकी है. यहां तक की लेविन के 10 पोते-पोतियां और एक परनातिन भी है.

Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!

Tags: Ajab-GajabAustralian Doctortrending newsViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…
Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…
Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…
Oh My God! ‘दादा’ की उम्र में पिता बना बुजुर्ग, पोती से भी छोटी दुल्हनियां संग रचाई शादी; कहा- अभी और बच्चे…