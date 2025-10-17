Home > वायरल > मुंह बना ‘ततैया’ का छत्ता, खोलते ही बाहर निकलने की लगी होड; वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Viral Video: सोशल मीडिया पर अब एक नए वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई है. एक शख्स ने जानलेवा स्टंट कर दर्जनों ततैया अपने मुंह में भर ली है.

By: Preeti Rajput | Published: October 17, 2025 6:34:13 AM IST

Wasp Inside Mouth Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. जिनमें कई लोग जानलेवा स्टंट करते हुए भी नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. वीडियो देख हर कोई हैरान रह गया है. दरअसल एक शख्स ने अपने मुंह के भीतर दर्जनों ततैया (Bees) छिपा लिए हैं. जैसे ही शख्स अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है, ततैयों का एक झुंड बाहर निकलने लगता है. यह वीडियो देखने में एडिटिंग का कमाल लग रहा है

मुंह से निकली दर्जनों ततैया 

यह वीडियो किसी जानलेवा स्टंट (Bees Viral Video) से कम नहीं है. लेकिन इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी जरुर मचा दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @69apps अकाउट से इस वीडियो को शेयर किया गया है. शुरु में शख्स ने अपना मुंह बंद किया हुआ है. लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है भीतर से एक-एक ततैया उड़कर बाहर आने लगती है. यह सब देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 



वीडियो को लेकर छिड़ी बहस 

ततैया मैन’ के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे स्टंट बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे AI से बना या एडिटिंग का कमाल बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि- इतनी ज्यादा ततैया मुंह में हो और वो बिना डंक मारे बाहर निकल जाए, ये तो असंभव है. वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अब कर कॉपी तू. वहीं दूसरा लिखता है कि- काम रेसा करो कि कोई नकल ना कर पाए.

Tags: man mouth bees videoTrending VideoViral Newsviral video
